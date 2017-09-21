Termikel, durgunluğu yenilikçi ürünle telafi etti

21 Eylül 2017

Yeşim ARDIÇ

Türkiye’nin önemli ankastre üreticisi ve ihracatçılarından olan Termikel, 15 Temmuz darbe girişiminin olumsuz etkisini ÖTV desteği ve Ar-Ge sonucu geliştirdiği yenilikçi ürünlerle aştı.

Şirket, bu yıl tanıttığı wi-fi kontrollü ankastre setinin büyük ilgi gördüğünü açıkladı.

Termikel AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kaya, DÜNYA’ya yaptığı açıklamada 2016 yılının ikinci yarısında durgun geçen piyasanın, 2017 yılında özellikle ÖTV desteğinin etkisiyle kayıpları telafi etmeye başladığını kaydetti. 2016 yılında 15 Temmuz’da Türkiye’nin başına talihsiz bir kaza geldiğini belirten Kaya, bunun başarısız olmasına rağmen etkilerinin uzun sürdüğünü kaydetti. Şu anda Türkiye’nin darbenin etkilerini üzerinden atmaya başladığını dile getiren Ahmet Kaya, özellikle 2016’nın ikinci yarısının zayıf geçmesine rağmen, 2017 yılında geçen yılın kayıplarının telafi edildiğini söyledi.

Ürettikleri, fırın, ocak, aspiratör gibi ürünleri 73 ülkeye sattıkları bilgisini veren Ahmet Kaya bu süreçte, yabancı müşterilerine Türkiye’nin durumunu ve ekonomisini anlattıklarını aktardı. Ar-Ge çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini anlatan Kaya, gerek ihracat, gerekse üretim konusunda ciddi artış yakaladıklarını belirtti.

"Pazar çok büyük ama kâr marjları çok düştü"

Şu ana kadar 2016’nın kayıplarını atlattıklarını, yılın son çeyreğinde ise daha yüksek oranlı büyüme yakalamayı öngördüklerini vurgulayan Ahmet Kaya, “2018 yılında, darbe girişiminin etkilerinin tamamen ortadan kalkacağına inanıyorum. Beyaz eşya sektöründe ÖTV’nin sıfırlanmasıyla birlikte yılın ilk çeyreğinde yüzde 25 üretim artışı yaşandı. Bu artış büyümeyi de beraberinde getirdi.

Bu çalışmalarla birlikte Türk beyaz eşya sektörünün Avrupa’daki liderliğini pekiştirdiğine vurgu yapan Ahmet Kaya, firma olarak üretimin yarısını ihraç ettikleri bilgisini paylaştı.

Termikel’in her yıl iki yeni ürün piyasaya sürerek sektördeki yerini sağlamlaştırdığını belirten Ahmet Kaya, uluslararası fuarlarda görücüye çıkan bu ürünlerin büyük beğeni topladığını söyledi. Son olarak Uluslararası Teknoloji Fuarı’nda (IFA)sergiledikleri wi-fi kontrollü ankastre ürünlerine yoğun ilgi geldiğini ifade eden Kaya, Türkiye’nin ihracat ortalaması 1.6 dolar seviyesindeyken, beyaz eşya sektörünün 5 doları yakalamasının çok önemli olduğunu dile getirdi.

Türk sanayicisinin başarılı bir ihracatçı olabilmek için sürekli yenilikleri takip ederek, uluslararası fuarlarda boy göstermesi gerektiğini kaydeden Ahmet Kaya, “Pazar çok büyük ama kâr marjları çok düştü. Bunun olumsuz etkileri de katma değerli üretimle ortadan kalkar” dedi.

Ankastreler yeni binalarda kullanılıyor

Türkiye’de 2017 yılında 1 milyon 300 bin konut satıldığını ve inşaat sektörünün hareketli olduğunu söyleyen Termikel AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kaya, ankastre ürünler genellikle yeni binalarda kullanıldığı için Termikel’in hareketliliğin etkisini rahatlıkla gördüğünü belirtti. Konut sektöründe daha fazla canlanma için kredi faiz oranlarının düşmesi gerektiğini ifade eden Kaya, dünyanın hiçbir yerinde insanların kendi paralarıyla konut almadığını ancak Türkiye’de bankaların kredi vermemek için her şeyi yaptıklarını kaydetti. Yüksek faizin aynı zamanda yatırım kararlarını da olumsuz etkilediğinin altını çizen Ahmet Kaya, “Rekabetin çok yüksek olduğu, kâr marjının düşük olduğu bir ortamda yüzde 20 faizle kredi alıp kâr etmek gerçekten çok zor” dedi.