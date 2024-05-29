Terrazza Italia’nın Executive Chef’i Claudio Chinali ile “Chef’s Table” 6 Haziran‘da

Şef Claudio Chinali’nin özel olarak hazırladığı menü ile gerçek İtalyan dokunuşunu, mevsimsel ürünlerin değerlerini ve şefin özel sunum tekniklerini yakından keşfetme imkanı sunan bu seride, her etkinlikte sürpriz bir menü deneyimlenecek.

Tamamen o geceye özel hazırlanan bu eşsiz menü, katılımcılar için sürpriz olacak.

Zorlu Center Köprü katında, eşsiz boğaz manzarası ile Eataly’nin içerisinde ev konforunda, sıcak ve samimi bir atmosfer yaratan Terazza Italia’da Şef Chinali’nin mevsimsel ürünleri kullanarak hazırlayacağı bu keşif yolculuğunun biletlerine biletix.com üzerinden ulaşılabiliyor.