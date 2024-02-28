Tetra Pak’tan başkente 30 bin ton kapasitelik ayrıştırma tesisi yatırımı

Başak Nur GÖKÇAM

Tetra Pak, 1952 yılında Dr. Ruben Rausing tarafından kurulan gıda işleme ve paketleme çözümleri alanında faaliyet göstermek amacıyla İsveç’te kuruldu. Türkiye’deki faaliyetlerine 1972 yılında başlayan şirket, dünya genelinde 52 üretim tesisi, 27 pazar şirketi ve 87 satış ofisiyle hizmet verirken, 6 Ar-Ge tesisi ve 4 geri dönüşüm tesisi ile de sürdürülebilirlik odağında çalışmalarına devam ediyor.

‘İyi Olanı Korur’ mottosuyla insanın ihtiyacı olan gıdaya güvenilir bir şekilde ulaşmasını sağlamayı amaç edindiklerini belirten Tetra Pak Türkiye Sürdürülebilirlik Direktörü Volkan Aydeniz, “Ambalaj üretimlerimizde dikkat ettiğimiz esas husus malzemenin içeriğinin dönüşüme uygunluğu.

Bu nedenle malzemenin en az yüzde 70’inin geri dönüşüme uygun olmasına dikkat ediyoruz. Tetra Pak olarak biyobazlı plastikleri gıda sektörüne dahil ettik ve bu alanda sertifikamızla geri dönüşümdeki hassasiyetimizi belgeledik. Amacımız, ambalajlarımızın hiçbir bileşenini kaybetmeyecek şekilde değerlendirmek. Elbette bu süreçte önemli olan nokta atığı kaynağında ayrıştırmayı başarmak ve bu kaynağı temin edecek iş birlikleri doğrultusunda projeler geliştirmektir” dedi.

“12 tesise daha ihtiyaç var”

Doğru ayrıştırma, hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağlar. Bu nedenle biz de atığı kaynağında ayrıştırmanın gerekliliğine odaklanarak Ankara’da ayrıştırma tesisi kurmaya karar verdik.

30 bin kapasiteye sahip olacak tesisimizde yılda en az 5 bin ton ambalaj ayrıştırılacak. Türkiye’nin bu şekilde çalışan 11-12 tane ayrıştırma tesisine ihtiyacı var. Bu yıl bizim için en önemli konu başlığı bu olacak” diye konuştu. Tetra Pak olarak 2030 yılına kadar operasyonlar dahilinde emisyonları sıfırlamayı hedeflediklerini belirten Volkan Aydeniz, “2050 yılında ise tüm değer zincirimizde net sıfır olmayı amaçlıyoruz.

Şu an için şirketimiz 1.5 derecelik hedefe uygun tasarrufları sağladı. 2020 yılından bu yana üretimimizi artırsak da, emisyonlarımızı yüzde 70 düşürmeyi de başardık. Hedeflerimizi koyarken de Kapsam 1, Kapsam 2 ve Kapsam 3’e göre şekillenmeye çalışıyoruz. Örneğin seyahatlerimizi yüzde 50’ye indirmeyi hedefliyoruz. Globalde üretim tesislerimizin yüzde 80’inde yenilenebilir enerji kullanılıyor. Amacımız, temiz enerjiyi Türkiye’deki tesislere de taşımak” dedi.

Geri dönüşüme 40 milyon euro yatırım

Kahramanmaraş, Afyonkarahisar ve İzmir’de faaliyet gösteren geri dönüşüm tesislerine ilişkin de bilgi veren Aydeniz, “Geri dönüşüm şirketimiz için önemli hususlardan biri. Geçtiğimiz yıl sadece bu alana yaptığımız yatırımın bedeli 40 milyon euro oldu. Yatırımlarımız sonucunda Kahramanmaraş Kâğıt ile gerçekleştirilen iş birliğimiz doğrultusunda yılda 18 bin ton karton dönüştürecek kapasitemiz mevcut.

Afyonkarahisar'da AYTI Entegre ile yapılan iş birliği kapsamında hayata geçirdiğimiz tesiste de yıllık 5 bin ton geri dönüşüm gerçekleştiriliyor. Öte yandan Viking Kâğıt ile yaptığımız iş birliği doğrultusunda İzmir’de faaliyete geçirilen tesisimizde ise recyfiber teknoloji sayesinde yıllık kapasitesi 20 bin ton olan tesiste içecek kartonlarının yüzde 100 geri dönüşümü sağlanıyor” ifadelerinde bulundu.

“Ar-Ge’ye 100 milyon euro bütçe ayırıyoruz”

Çalışmalarda bilimsel temelli yaklaşımın şirket için önemine değinen Tetra Pak Türkiye Sürdürülebilirlik Direktörü Volkan Aydeniz, “Ar-Ge çalışmalarımıza yıllık 100 milyon euro yatırım bütçesi ayırıyoruz. Net sıfır hedefi doğrultusunda ambalajın kendisini tamamen geri dönüşüme uygun hale getirmeye çalışıyoruz. Yüzde 100 geri dönüşüme uygun endüstriyel plastik için de çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

“Tesislerimiz, malzemeye aç kaldı”

Geri dönüşüme uygun ambalaj üretmenin yanı sıra bu ürünü tesise götürmenin önemine vurgu yapan Volkan Aydeniz, “Ambalajlarda tekrar kullanım önemli. Bu kapsamda farkındalık amacıyla TEMA Vakfı’nın Sıfır Atık projesine de destek oluyoruz. Hatta bu kapsamda eğitimler düzenliyoruz ve 400 bin kişiye ulaştık bile. Fakat burada özellikle üzerinde durmamız gereken nokta ambalajın geri dönüşümü olmalı. Çünkü tesislerimiz, malzemeye aç kaldı. Bu ihtiyacın giderilmesi gerekiyor” diye ekledi.