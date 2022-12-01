Tezmaksan, Cubebox ile Verimlilik Ödülü'nü kazandı

Talaşlı imalat sektöründe Türkiye’nin önde gelen firmalarından Tezmaksan, Ar-Ge ve inovasyonla üretip yeni teknolojileri entegre ettiği çözümlerle başarılar elde etmeye devam ediyor. Bu doğrultuda talaşlı imalat tecrübesi ile dört makine ve iki robotlu sistem ile otomotiv yedek parça imalatı gerçekleştiren Santek Makine Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ye robotlu otomasyon çözümü Cubebox ile destek veren Tezmaksan, Proses Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen 1.Verimlilik Ödülleri'nde Verimlilik Ödülü’nün sahibi oldu.

Cubebox teknolojisi dünyada üretime verimlilik katmaya devam ediyor

Ödüle dair açıklamalarda bulunan Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, “Teknolojiye yatırım yapmayı yıllardan bu yana sürdüren bir firma olarak çözümümüzün ödül alması bizim için büyük gurur kaynağı. İmalat sanayisine zaman, maliyet ve teknoloji avantajı sağlayan çözümümüz Cubebox da bunlardan biri. Santek Makine Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile gerçekleştirdiğimiz otomasyon proje sayesinde kendileriyle bir süredir iş birliği gerçekleştiriyoruz. Firmanın verimlilik rakamlarında kısa sürede yüzde 60’lık artış sağladık ve üretimleri de bununla doğru orantılı şekilde yükselişe geçti. Cubebox çözümümüzü yalnızca yurt içiyle sınırlamayıp yurt dışında da büyük firmalara sunuyoruz. Şu ana kadar da 17 ülkeye ihracını gerçekleştirdik. Yeni iş birlikleriyle birlikte Cubebox’ın daha fazla ülkede üretime değer katması için gayretle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.