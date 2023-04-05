Themore Concept 2023’de 25 milyon TL’lik yatırım öngörüyor

Banyo, mutfak dolapları, ray dolap ve kapı üretiminde geliştiricisi Themore Concept, Ar-Ge departmanlarında ürün tasarımı ve geliştirme projeleriyle öne çıkıyor. 25 kişiden oluşan Themore Concept Ar-Ge departmanında önceliklendirilen başlıklar; üretim yöntemi, metot geliştirme, sistem geliştirme, sürdürülebilir üretim ve dijital dünyaya ayak uydurmaya yönelik çalışmalar olarak belirtiliyor.

Ar-Ge yatırımlarına yönelik konuşan Orge Grup A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Geçgel: “Dijitalleşme çalışmalarının hız kazanmasıyla beraber üretim metotlarını geliştirmeye yönelik projeler, Ar-Ge çalışmalarında önemli yer tutmakta.

“25 milyon TL’lik bir yatırım öngörmekteyiz”

Ayrıca üretime veri aktarma, ergonomi, müşteri memnuniyetinin artırılması, üretimden veri toplama, üretim verimliliğinin artırılması, ürün grubuna yeni ürünlerin dahil edilmesi, yeni ürünlerde kullanılacak mekanizmalarla ürün tasarımlarının yenilenmesi, ürün ağaçlarının hazırlanması ve revizyonu; Ar-Ge departmanımızın ana sorumluluklarını oluşturmakta.

Önümüzdeki dönemde üretim miktarımızı artıracak, verimliliğimizi önemli ölçüde etkileyecek çözümler ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konularında çalışıyoruz. Bu kapsamda 2023 yılında yaklaşık 25 milyon TL’lik bir yatırım öngörmekteyiz.” dedi.

Açıklamalarında Ar-Ge biriminin katkılarına değinen Ahmet Geçgel şu konuların altını çizdi: “Ar-ge çalışmalarımızı güçlendirerek müşteri odaklı projelerimizi daha da artırdık, müşteri isteklerini herhangi bir aracı kullanılmadan üretmeye başladık.

“Kontrollü şartlar altında üretim yapmamızı sağlayacak”

Departmanın aktif çalışmalarıyla, kullanılan ürün ve modüllerin ergonomik açıdan yeniden değerlendirilmesini sağlıyoruz. Ar-Ge departmanımızın yönlendirmeleri üretim verimliliğinin artırılması konusuna farklı açıdan bakmamızı sağladı. Ürün standardizasyonunun sağlanmasına yardımcı oldu. Üretim maliyetlerine olumlu katkısı nedeni ile müşterilerimize daha uygun fiyatlara ürün sunmamıza olanak tanıdı.

Bu katkıların yansımalarıyla beraber 2023 yılında özellikle kapı üretiminde yönelik yenilikler üzerinde çalışıyoruz. Bu alandaki üretim hattı yenileme projemiz devam ediyor. Bu yenilenme, ürün imalat yöntemini değiştirerek daha kontrollü şartlar altında üretim yapmamızı sağlayacak. Ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik projemiz ve mutfak ürünleri için model çalışmalarımıza da hızla devam ediyoruz.”