Threads'e 70 milyon kullanıcı kaydoldu

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu Threads'e kayıt olanların sayısı bugün itibarıyla 70 milyonu buldu.

Meta'nın Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, Threads hesabından platforma kayıt olanların sayısına ilişkin son verileri paylaştı.

Zuckerberg, "Bu sabah itibarıyla Threads'e 70 milyon kayıt oldu. Beklentilerimizin çok ötesinde." ifadelerini kullandı.

Threads'in kullanıcı sayısındaki hızlı artışta, kullanıcıların Instagram hesapları aracılığıyla platforma giriş yapabilmelerinin etkili olduğu belirtildi.

Çarşamba günü kullanıma sunuldu

Meta, Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu Threads'i çarşamba günü kullanıma sunmuştu.

Arayüzü Twitter ile benzerlik gösteren Threads ile ilgili açıklamasında Meta, Threads'in metin içeriklerini paylaşmak ve herkese açık sohbetlere katılmak için Instagram ekibi tarafından oluşturulmuş yeni bir uygulama olduğunu bildirmişti.

5 dakikalık videolar da paylaşılabiliyor

Yeni platformda karakter sınırının 500 olduğu belirtilen açıklamada, bağlantılar, fotoğraflar ve 5 dakika uzunluğunda videoların da paylaşılabileceği kaydedilmişti.

Threads kullanıma açılmasının ardından yoğun ilgi görürken Twitter, Threads nedeniyle Meta'ya karşı yasal işlem başlatma uyarısında bulunmuştu.

Twitter'in avukatı Alex Spiro, Zuckerberg'e gönderdiği mektupta, Meta'nın Twitter'in ticari sırlarını ve diğer fikri mülkiyetini sistematik, kasıtlı ve yasa dışı şekilde kötüye kullandığına dair ciddi endişe duyulduğunu belirtmişti.