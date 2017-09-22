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THY, 40 adet Boeing almak için görüşüyor

THY, toplam 40 Boeing 787-9 Dreamliner siparişi için Boeing ile görüşüyor.

THY, 40 adet Boeing almak için görüşüyor
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Türk Hava Yolları, toplam 40 Boeing 787-9 Dreamliner siparişi için Boeing ile görüştüğünü açıkladı.

THY'den KAP'a yapılan açıklamada, gelecek dar gövde uçak siparişleriyle artan geniş gövde uçak ihtiyacını karşılamak amacıyla 2019 ile 2023 yılları arasında temin edilmek üzere
20+20 toplamda 40 adet Boeing 787-9 Dreamliner sipariş niyetinin Boeing ile paylaşıldığı ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

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