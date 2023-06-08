THY, 7,4 milyon yolcuyla tarihin en yüksek mayıs ayı performansını kaydetti

Türk Hava Yolları (THY), mayıs ayında toplam 7,4 milyon yolcu taşıyarak yüzde 81,8 doluluk oranına ulaştı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, toplam yolcu sayısı mayıs ayında 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 7,4 milyona ulaşan THY'nin dış hat doluluk oranı yüzde 82, iç hat doluluk oranı ise yüzde 80,7 olarak gerçekleşti.

THY, 7,4 milyon yolcu rakamıyla tarihinin en yüksek mayıs ayı performansını kaydetti.

Şirketin dıştan dışa transfer yolcu sayısı mayıs 2022 döneminde 1,9 milyonken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 22,2 artarak 2,3 milyona yükseldi.

Toplam Arz Edilen Koltuk Kilometre (AKK), Mayıs 2022 döneminde 17,6 milyar iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 13 artarak 19,9 milyara ulaştı.

Mayıs 2022 döneminde 144 bin ton olan kargo ve posta hacmi ise bu yılın aynı döneminde yüzde 6,6 azalarak 134,5 bin ton olarak kaydedildi.

Ocak-mayıs 2023 trafik sonuçları değerlendirmesine göre ise THY'nin 2022 yılının aynı dönemine göre taşınan yolcu sayısı yüzde 29 artarak 31 milyon oldu.

Ocak-mayıs 2022 döneminde 7,8 milyon olan dıştan dışa transfer yolcu sayısı 2023 yılının aynı döneminde yüzde 49 artarak 11,6 milyona yükseldi.

Toplam yolcu doluluk oranı ocak-mayıs döneminde 2022 yılının aynı dönemine göre 7,5 puan artarak yüzde 81,1'e ulaştı. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 81,2, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 80,2 seviyesinde gerçekleşti.

Toplam Arz Edilen Koltuk Kilometre (AKK) ocak-mayıs döneminde 2022 yılında 71,9 milyar iken, 2023 yılında yüzde 25,8 artarak 90,4 milyara ulaştı.

Taşınan kargo ve posta hacmi 2022 yılında 672,8 bin ton olurken, bu yıl ocak-mayıs döneminde yüzde 9,6 azalarak 608,1 bin ton olarak kaydedildi.

THY'nin mayıs ayı sonunda filosundaki uçak sayısı 417 oldu.