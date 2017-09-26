THY, "Beş Yıldızlı Küresel Havayolu" ilan edildi

26 Eylül 2017

Türk Hava Yolları, “Airline Passenger Experience Association (Havayolu Yolcu Deneyimi Derneği – APEX)” tarafından organize edilen APEX Yolcu Tercihi Ödülleri’nde “5 Yıldızlı Küresel Havayolu” ilân edildi.



Yolcu tercihlerini esas alan ve havacılıkta dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olarak kabul gören APEX’in, ABD’nin Kaliforniya eyaletinde gerçekleşen Expo 2017 kapsamında düzenlediği törende “5 Yıldızlı Küresel Havayolu” ödülü Türk Hava Yolları’nın oldu.



Türk Hava Yolları, daha önce sektörün en saygın kuruluşları tarafından ayrıcalıklı hizmet kalitesi, ikram konsepti ve özel yolcu salonları gibi birçok kategoride de ödüle layık görülmüştü.



Bayrak taşıyıcı havayolu, bu ödüllerden havacılık endüstrisinin en önemli ödüllerinden biri olarak addedilen Skytrax tarafından geçtiğimiz aylarda dört ödüle birden layık görülmüştü.



Geçtiğimiz 9 yıl süresince “Güney Avrupa’nın En İyi Havayolu Şirketi” ödülünün sahibi olan Türk Hava Yolları; 2013, 2014, 2016 ve 2017 yıllarında “En İyi Business Sınıfı İkram Servisi”; 2015 yılında “En İyi Business Sınıfı Özel Yolcu Salonu”; ve ayrıca 2015, 2016 ve 2017 yıllarında da “En İyi Business Sınıfı Özel Yolcu Salonu İkramı” ödüllerinin sahibi oldu.



APEX ödülüyle ilgili görüş beyan eden Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı; “Misafirlerimize en iyi seyahat deneyimini yaşatmak adına büyük uğraş veriyoruz. Onların değerlendirmesiyle ‘Beş Yıldızlı Küresel Havayolu’ ödülüne sahip olmak, hiç şüphesiz bizler için bu çaba karşılığında elde edilebilecek en değerli motivasyon.” dedi.



APEX Resmi Havayolu Derecelendirmesi, havacılık sektörünün sadece yolcu değerlendirmesine göre derecelendirme yapan yolcu programı olma özelliğine sahip. Program çerçevesinde yolcu değerlendirmeleri, denetlenebilir bir analize tabi tutulmanın akabinde kategorilerdeki nihai sonuçlara ulaşılmasına olanak sağlıyor.