THY, bir yıl aradan sonra hisse geri alımı gerçekleştirdi

Türk Hava Yolları (THY), yaklaşık bir yıl aranın ardından hisse geri alım programı kapsamında ilk geri alımını gerçekleştirdi.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, 03 Ekim 2024 tarihinde Borsa İstanbul’da pay başına 270 TL ile 272 TL arasında (ağırlıklı ortalama 271 TL) işlem gören hisselerden toplamda 331.000 TL nominal değerinde alım yapıldı.

Bu geri alım, THY'nin hisse fiyatlarını destekleme ve yatırımcılara güven verme stratejisi çerçevesinde gerçekleştirildi. THY, en son 18 Ekim 2023 tarihinde hisse geri alımı yapmıştı.

Son işlemle birlikte geri alınan payların toplam nominal değeri 5.128.044 TL’ye ulaştı ve bu miktar, şirketin toplam sermayesi içinde yüzde 0,371597 oranına denk geliyor.