THY, Do&Co ile yeniden masada

19 Temmuz 2018

KERİM ÜLKER

Türk Hava Yolları (THY) ile Do&Co arasında yaşanan sorun sonrası alternatif ikram şirketi olarak adı gündeme gelen ve THY'nin ön görüşme yaptığı Singapurlu SATS ile görüşmeler sonlandırıldı. Hatırlanacağı üzere İstanbul Yeni Havalimanı'na taşınması ile birlikte söz konusu havalimanında ikram hizmeti tedariki hususuna ilişkin, SATS Ltd (SATS) iştiraki olan SATS Investments Pte. Ltd. (SIPL) ile bir niyet anlaşması imzalanmıştı. Ön anlaşmanın ardından THY, bir sözleşme ile söz konusu niyet anlaşmasının süresinin uzatıldığını kamuya duyurmuştu. THY'den yapılan açıklamada Yönetim Kurulu toplantısında Singapurlu şirket ile görüşmelerin sonlandırıldığı ve taraflar arasında imzalanan niyet anlaşmasının feshedildiği öğrenildi.

50 bin TL sermayesi vardı

Hatırlanacağı üzere THY ve Singapurlu SATS, 17 Ocak 2018 tarihinde Sats Food Turkey Gıda Hizmetleri A.Ş adlı bir şirket kurmuştu. Beşiktaş'taki Maya Park adresinde kurulan 50 bin TL sermayeli şirketin yönetim kurulu başkanı Charles Hungate, yardımcısı ise Kumar Marie olmuştu. Şirketin açıklama bölümünde ise, uçaklar, trenler ve diğer ulaşım araçları için kabin iaşesi tedarikinde bulunmak dahil yemeklerin hazırlanması amacıyla gıda maddelerini üretmek ve işlemek, her türlü şirket için ikram hizmetleri sunmak, her türlü kamu kurumu ve özel kurum tarafından düzenlenecek ikram hizmetlerine ilişkin ihalelere katılmak ve havaalanları yer hizmetleri yönetmeliği uyarınca her türlü faaliyette bulunmak yer aldı.

Tekrar Do&Co ile görüşüyor

Bu gelişmeler yaşanırken, THY Do&Co İkram Hizmetleri AŞ ile tekrar masaya oturma kararı aldı.

THY'nin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ikram hizmeti tedarikine ilişkin yer alan açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Ortaklığımız'ın İstanbul Yeni Havalimanı'nda ve Türkiye'deki diğer havalimanlarında alacağı ikram hizmeti tedariki hususuna ilişkin, DO&CO AG ile ortak kuruluşumuz olan mevcut ikram hizmeti tedarikçimiz THY DO&CO İkram Hizmetleri AŞ ile görüşmelere başlanmış olup, önemlilik arz eden gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."