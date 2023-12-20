THY filo büyüklüğünde devlerle yarışıyor

Dünyanın en büyük havayolları değişik kategorilerde büyüklük sıralamasına tabi tutuluyor. 2023 yılı itibarıyla; gelir, varlık ve piyasa değeri bakımından Delta Air Lines ilk sırada yer alırken, taşınan yolcu sayısı açısından China Southern Air Holding ilk sırada geliyor. Gelir kriteri yanı sıra filo büyüklüğüne, çalışan sayısına ve hizmet verilen destinasyon sayısına göre American Airlines Group ise birinci durumda. 129 ülkeye uçuş gerçekleştiren THY bu kategoride mevcut durumda tüm hava yolları içinde ilk sırada yer alıyor.

THY uluslararası uçuşlarda sağladığı yaygın uçuş ağı ile Air France, Emirates ve British Airways’i geride bırakıyor. Destinasyon sayısında THY global ölçekte ikinci sırada bulunuyor. Gerek bu yıl Haziran ayında gerçekleşen Paris Air Show gerekse Kasım ayındaki Dubai Air Show’da önde gelen hava yolu şirketleri Boeing ve Airbus ile yeni satın alma anlaşmaları imzaladılar. Artan yolcu talebine paralel olarak hava yolu şirketleri de yeni uçak siparişleriyle gelecek 10-20 yıllık büyüme hedeflerini yansıtıyorlar.

Havacılık uzmanları ABD merkezli hava yollarının genelde uçak filolarını yenileme yönünde karar aldıklarını, Hindistan gibi hızlı gelişen piyasalarda ise uçak filolarını büyütme eğilimi güçlü görünüyor. ABD’nin havacılıktaki dört büyük şirketi, American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines ve Southwest Airlines filo büyüklüğüne göre dünya havayolu sıralamasında liderlikleri sürdürüyorlar. Son verilerle filo büyüklüğünde American Airlines 980 uçakla ilk sırada bulunurken, ikinci sırada 960 uçakla Delta Airlines ve üçüncü sırada da 930 uçakla United Airlines geliyor.

Bu dörde en yakın durumda 581 uçaklık filosu ile China Eastern Havayolları bulunuyor. Son dönemde birçok havayolu şirketi yeni uçak siparişelerine hız verdi. Türk Hava Yolları da yüksek adetli uçak siparişleriyle dünya medyasında ve havacılık endüstrisinde gündem oluşturmaya devam ediyor. THY son olarak 220 adet satın alma hakkı ve kesin sipariş anlaşmasıyla Airbus sipariş adedini toplam 355 uçağa çıkardı.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla THY’nin filo büyüklüğünde halen 9 sırada olan yerini 2033 yılında dünyada 3’üncü sıraya yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi. THY bu hedefe ulaştığında dünya havacılık liginde ABD ve Çin merkezli hava yolu şirketlerini yakalamış olacak.

2033 yılına kadarki dönemi kapsayan programa göre THY 2023 sonunda 440 olarak öngörülen uçak sayısını 2025 yılında 500’e çıkarmayı hedeflerken, uçak sayısının 2027’de 600’e ve 2030 yılında da 700’e çıkarılması planlanıyor. 2033 yılında THY’nin toplam uçak sayısının 800’ün üzerine ulaşması ve Ajet’in filo büyüklüğünün de 200 olması hedefleniyor.THY 2033'te uçak filosunun yüzde 98’ini yeni nesil uçakların oluşturmasını öngörüyor. Son verilerle THY filosunun ortalama yaşı 9.2 iken, yeni nesil uçakların toplam filo içindeki oranı da yüzde 30 düzeyinde bulunuyor.

THY RollsRoyce Trent XXB motorların en büyük müşterisi

Rolls-Royce, Türk Hava Yolları’nın 70 adet Airbus A350 uçağı satın almasıyla Trent XWB motorlarının en büyük operatörü olacağını duyurdu. Rolls-Royce plc CEO’su Tufan Erginbilgiç “Bu gelişme RollsRoyce için heyecan verici ve gerçekten tarihi bir ana işaret ediyor. Trent XWB, büyümeye devam eden Türk Hava Yolları’nı desteklemek için mükemmel bir motordur. Bu sipariş Türk Hava Yolları’nı dünyanın en büyük Trent XWB operatörü haline getirecek. ”dedi.