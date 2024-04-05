THY ile ENYAKIT'tan Miles&Smiles anlaşması

İşbirliği kapsamında ENYAKIT üyeleri, araçlarını şarj ederken her kilovatsaat karşılığında mil de kazanabilecek.

ENYAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses, dünyada elektrikli araç sayısının giderek arttığını belirterek THY'yle işbirliği yapılarak elektrikli araç kullanıcılarının avantajlarını farklı boyuta taşıdıklarını kaydetti.

Üyeler, Miles&Smiles milleriyle Türk Hava Yolları ve Star Alliance üye hava yollarıyla ödül bilet düzenleyebiliyor, bilet sınıfını yükseltebiliyor ve ekstra bagaj satın alabiliyor. Üyeler, Cash&Miles ile de bilet ücretlerinin bir kısmını ödeyebiliyor ve koltuk seçimi yapabiliyor.

Ayrıca, Tax&Smiles ile ödül bilet vergilerini ödeyebilen üyeler, Miles&Smiles anlaşmalı banka kartlarıyla millerini harcayabiliyor.

Miller aynı zamanda online mil harcama platformu "shopandmiles.com" internet adresinden birçok marka ve teklif arasından hediye çeki veya partner puan birimine dönüştürülerek kullanılabiliyor.