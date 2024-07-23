THY, motor satışı ve TrueChoice Flight Hour anlaşması imzaladı

Türk Hava Yolları Yatırım ve Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Konukcu; "GE Aerospace ile stratejik ortaklığımızda önemli bir dönüm noktası olan bu anlaşma ile filomuza GE90-110B motorlarının eklenmesi, kargo filomuzun verimliliğini artıracak ve dünyanın en büyük üç hava kargo taşıyıcısından biri olan pozisyonumuzu pekiştirecektir. Turkish Cargo büyümeye ve İstanbul'u önde gelen bir lojistik merkezi olarak güçlendirmeye devam ederken, bu gelişmiş motorlar hedeflerimize ulaşmamızda önemli bir role sahip olacak" dedi.



GE Aerospace Ticari Motorlar ve Hizmetleri Başkanı ve CEO'su Russell Stokes; “1990 yılında GE90 motorunun piyasaya sunulmasından bu yana GE Aerospace, dünyanın dört bir yanındaki müşterilerine 3.000'den fazla GE90 motoru teslim etti. Yüzde 99,98 güvenilirlik oranı ve daha düşük gürültü, emisyon ve yakıt tüketimi ile GE90 seçkin bir motor haline geldi. İmzaladığımız bu anlaşmayla Türk Hava Yolları’nın kargo kapasitesinin artmasına destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi.

"THY, 2033 yılına kadar taşıdığı kargo tonajını iki katına çıkaracak"

Türk Hava Yolları, 456 uçaktan oluşan genç ve genişleyen filosuyla dünya çapında 340'tan fazla noktaya uçarak, uçulan ülke sayısı bakımından dünyanın en büyük havayolu şirketi konumundadır. Turkish Cargo, 1933 yılından bu yana Türk Hava Yolları’nın hava kargo taşımacılığı operasyonlarını yürütmekte ve 130'dan fazla ülkeye hizmet sunmaktadır. Filoya yapılan bu son ekleme, Türk Hava Yolları’nın 2033 yılına kadar taşıdığı kargo tonajını iki katına çıkaracak ve İstanbul'u küresel bir lojistik merkez konumunu güçlendirme hedefini destekleyecek.



GE90, geleneksel titanyum fan kanatlarının üçte biri ağırlığında, iki kat daha fazla güç sağlayan kompozit fan kanatlarına sahip ilk ticari motor olma özelliğini taşırken, GE Aerospace’in geniş gövdeli motorlarında ayırt edici bir özellik olarak öne çıkmaktadır. GE90 aynı zamanda, katmanlı imalat yöntemiyle üretilen kompresör sensörü için Federal Havacılık İdaresi (FAA) onayı alan ilk motor olma özellğine sahiptir.



GE Aerospace, ağırlığı azaltmak, yakıt verimliliğini ve dayanıklılığı artırmak için kompresörünü, yanma odasını, yüksek ve düşük basınçlı türbin bileşenlerini geliştirerek motora yatırım yapmaya ve iyileştirmeye devam etti. Bu çalışmaların neticesinde:



• İlk lansman spesifikasyonuna göre yakıt yanmasında yüzde 3,6 azalma,

• Kanatta kalma süresinde yüzde 60 iyileşme

• Dünya standartlarında yüzde 99,98 güvenilirlik oranı sağlanmış oldu.





