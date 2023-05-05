THY, Sicilya’nın başkenti Palermo’yu uçuş ağına ekledi

THY; Roma, Milano, Venedik, Napoli, Bolonya, Bergamo, Katanya ve Bari noktalarından sonra başlattığı Palermo seferlerini pazartesi, cuma, çarşamba ve pazar olmak üzere haftada 4 gün karşılıklı olarak icra edecek.

İtalya’da 9’uncu uçuş noktası

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi; yeni açılan bu destinasyon ile ilgili “Dünyada 344’üncü, İtalya’da ise 9’uncu uçuş noktamız olan Palermo’yu uçuş ağımıza katmaktan memnuniyet duyuyoruz. İtalya ile olan bağımızı güçlendirerek misafirlerimize Türk Hava Yolları ile uçmanın ayrıcalıklarını sunmayı ve onları İstanbul’dan Palermo’ya uzanan güzelliklere ulaştırmayı hedefliyoruz.” dedi.

259 Amerikan dolarından başlayan fiyatlar

Palermo’ya planlanan uçuşlar, İstanbul Havalimanı’ndan Punta Raisi Havalimanı’na Boeing 737-800 tipi uçaklar ile gerçekleştirilecek. Türk Hava Yolları, açılışa özel gidiş-dönüş tüm vergiler dahil 259 Amerikan dolarından başlayan fiyatlarla yolcularına seyahat etme imkânı sağlıyor.