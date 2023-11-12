THY, tarihinin en büyük uçak alımına hazırlanıyor

Halihazırda 'dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu' unvanını elinde bulunduran THY, 435 uçaklık filosuna yenilerini katmak için girişimlerini sürdürüyor.

Avrupa'nın en genç ve modern filosuna sahip olma hedefiyle çalışmalarını hızlandıran THY yöneticileri, İstanbul'da Airbus yetkilileriyle buluştu.

Görüşmede, THY'nin satın alınmasına karar verdiği 10 adet A350-900 uçağa ilave olarak; 75 adet A350-900 uçağı, 15 adet A350-1000 uçağı, 5 adet A350F kargo uçağı ve 250 adet A321 NEO uçağı olmak üzere toplam 355 adet uçağın satın alınması için Airbus yetkilileriyle istişarelerde bulunuldu.

Ayrıca A350 uçaklarının motor bakım hizmetinin ve yedek motorlarının temini için motor üreticisi Rolls-Royce yetkilileriyle de görüşmeler gerçekleştirildi.