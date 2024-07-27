THY Teknik’ten Endonezyalı Citilink’e bakım hizmeti

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, çok sayıda uluslararası hava yolu şirketine uçak ve komponent bakım çözümleri sunan THY Teknik AŞ, uzun yıllardır Citilink’e verdiği komponent bakım ve onarım hizmetini sürdürecek.

Kaliteli hizmet sunuyoruz

İmzalanan yeni anlaşmayla, Citilink’in Airbus A320 filosunun komponent ikame ve bakım hizmetlerini THY Teknik AŞ karşılayacak. Bu işbirliği Citilink şirketine, THY Teknik AŞ’nin geniş komponent envanterinden yararlanma imkanı verecek. İki şirket arasındaki süregelen işbirliği, iniş takımlarının bakımını kapsayan bu anlaşmayla kuvvetlendirilecek.

THY Teknik AŞ Genel Müdürü Mikail Akbulut, uzun zamandır çözüm ortağı oldukları Citilink ile işbirliğini sürdürmekten mutluluk duyduğunu belirterek, “Bu yeni anlaşma, Citilink’in bize duyduğu güveni ve komponent ikame ve bakım hizmetlerindeki yetkinliğimizi kanıtlar niteliktedir. Citilink’e bizi çözüm ortağı olarak tercih ettiği için teşekkür ediyor, müşterimizin operasyonlarının verimliliğini artıracak kaliteli hizmetler sunmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.