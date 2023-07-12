THY ve Hava-İş, ücretlerin ikinci yarıda yüzde 41 artırılmasında anlaştı

Hava-İş'ten yapılan açıklamaya göre, mevcut toplu iş sözleşmesinde yılın ikinci yarısı için %20.77 olan ücret artış oranı %41'e çıkarıldı.

Yeni kararlaştırılan zam oranı 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacak.

Sendika en düşük ücret gruplarına iş ve kıdem ücretlerine 22,000 TL üzerine çıkacak bir zam; sonrasında ise tüm calışamlara ikinci altı ay için minimum %45 ücret artışı talep ediyordu.