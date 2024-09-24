THY'den avantajlı bilet kampanyası: Fiyatlar 849 liradan başlıyor

Türk Hava Yolları, 100 bin bilet için yeni bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında sunulan ücretler tüm yurt içi uçuşlarda EcoFly ücret sınıfında 849 TL oldu.

THY'nin kampanyasından yararlanmak isteyenler; 24-26 Eylül 2024 tarihleri arasında alacakları biletlerle 18 Kasım 2024 - 15 Ocak 2025 tarihleri arasında seyahat edebilecek.

Kampanya kapsamında sunulan ücretler tüm yurt içi uçuşlarda EcoFly ücret sınıfında 849 TL oldu.

ExtraFly pakette ücretler; İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatlarında 1.229 TL, PrimeFly pakette 1.299 TL, bu hatlar dışında kalan tüm yurt içi uçuşlarda ücretler ExtraFly pakette 1.179 TL, PrimeFly pakette ise 1.239 TL olarak belirlendi.

Kampanya kapsamında 100 bin adet koltuk arz edildi.