THY’den Faslı kabin memuru alımı

18 Ekim 2017

Türk Hava Yolları (THY) Kazablanka Müdürü Sertan Yüce, uluslararası uçuşlarda görevlendirilmek üzere 106 Faslı kabin memurunun işe alınacağını belirtti.

Yüce, yaptığı açıklamada, "THY olarak 2005 yılından itibaren İstanbul-Kazablanka karşılıklı seferler düzenliyoruz. Müşterilerimize kaliteli bir uçuş sağlamak adına geçtiğimiz yıldan itibaren uçuşlarımızda Boeing 777 geniş gövdeli uçakları kullanmaya başladık. Faslı müşterilerimize daha iyi hizmet sunmak için 2016 Nisan ayından itibaren THY bünyesinde çalıştırılmak üzere 30 Faslı kabin memuru alımı gerçekleştirdik. Kurum olarak memnun kaldığımız Faslı kabin memurlarına yenilerini eklemeyi hedefliyoruz." dedi.

Ekim ayı başından itibaren kabin memuru adaylarıyla yüzlerce mülakat gerçekleştirdikleri belirten Yüce, "Faslıların yoğun ilgisi içerisinde tamamladığımız işe alım mülakatları sonucu 106 adayın işe alınma sürecini başlattık. İşe alınan yeni kabin memurlarını uluslararası uçuşlarımızda görevlendirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Yüce, adayları belirlerken Yunus Emre Enstitüsü (YEE) öğrencilerinden ve Fas'taki uçuş okullarından faydalandıklarını aktararak, "Fransızca, İngilizce ve İspanyolcanın yanı sıra YEE'de eğitim almış Türkçe bilen adayların da olduğu zengin bir insan kaynağına sahip Fas'tan önümüzdeki süreçte daha fazla yararlanmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"THY turizme katkıda bulunuyor”

THY'nin bulunduğu ülkelerde turizme de katkı sağladığını vurgulayan Yüce, şöyle devam etti:

"THY olarak sadece Fas'tan Türkiye'ye giden yolculara değil, aynı zamanda diğer ülkelerden Fas'a gelecek yolcuları da destekliyoruz. Çin, Japonya, Güney Kore ve Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir köşesinden yolcuları THY tarifeli uçuşlarıyla Kazablanka’ya getirerek ülke turizmine katkıda bulunuyoruz."

Sertan Yüce, hizmet kalitesinden dolayı Faslı yolcuların THY'yi seçtiğini, Avrupa ve Ortadoğu'ya gitmek isteyenlerin bile Türkiye'den aktarma yapmayı tercih ettiğini dile getirdi.

Kaynak: AA