THY'den ikinci çeyrekte 13.7 milyar kâr

THY'nin açıklamasına göre şirket 2022'nin ikinci çeyreğinde 9.1 milyar lira kar elde ederken, bu yıl aynı dönemdeki kar 13.7 milyar lira oldu.

Gelirler bu yıl 107.6 milyar lirayı bulurken, geçen yıl aynı dönemde gelir 71.9 milyar liraydı.

THY'nin temmuz ayındaki doluluk oranı geçen yıla göre yüzde 0,3 düşerek yüzde 85.8 olarak kayda geçti.

Buna karşın yolcu sayısı yüzde 9 artarak 8.6 milyona ulaştı.