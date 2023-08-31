“THY’den sonra Avrupa’daki en yaygın markayız”

Kerim ÜLKER

Döner ise Ortadoğu’da yaygınlaşan Shawarma adıyla Avrupa’da satılıyor. Dünyanın büyük dönercisi unvanını bir Türk markasının değil de Endonezyalı iş insanı Hendy Setiono’nun 1.300’den fazla şubesi olan Kebab Turki Baba Rafi adıyla başarılı işler çıkarması, Türk işletmelerinin bu konuyu yeterince önemsemediğini ortaya koyuyor.

Dünyanın en zengin yeme-içme kültürüne sahip olan, üzerinde kurulan medeniyetlerin emanetini saklayan Anadolu’yu bu konuda temsil eden bir şirket ile tanıştım. Güneydoğu Anadolu’nun sembol gıdalarından çiğköfteyi küresel yolculuğa çıkaran şirket EM Group’a bağlı markası Çiğköftem. 1993 yılında 20’li yaşlarda 3 girişimci kardeş tarafından kurulan, Çiğköftem markasını da bünyesinde barındıran EM Group’un CEO’su Muhammet Nezif Emek, markanın başarı hikâyesinin Türk perakende sektörüne de örnek olduğunu gösteriyor. 30 yıllık geçmişi olan markanın şu anda 400’den fazla şubesi var.

Bu şubelerin önemli bir kısmı Avrupa’da. İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Avusturya, Macaristan, Polonya, KKTC, Azerbaycan’daki şubelerin sayısı 150’nin üzerinde, 140’dan fazlası da Avrupa’da. Aslında bu rakam şirketi, Avrupa’daki en büyük ağa sahip Türk şirketi yapıyor. Perakende de dâhil, dünya genelinde 100’ün üzerinde şubesi olan birkaç Türk markası varken, Çiğköftem’in sadece Avrupa’da 140’ın üzerinde olması oldukça önemli. Emek’e göre aslında tek rakip Türk Hava Yolları. Emek, “2009 yılında Avrupa’da bayilik vermeye başladık. THY’den sonra Avrupa’da en fazla şubesi olan Türk markasıyız” dedi.

Amerikalılara çiğ köfte yedirecek

Emek’in verdiği bilgiye göre 11 ülkedeki şube ağı bu yıl genişleyecek. Öncelik yine Avrupa olacak. İspanya şubesinin tüm hazırlıkları tamamlandı ve açılmak üzere. Portekiz’de de şubeleşeceklerini dile getiren Emek, “Bu yıl sadece Avrupa’da 50 şube açmış olacağız. Bir sonraki hedefimiz ABD ve Körfez Bölgesi. 2 yıl içinde ABD’de şube açmayı planlıyoruz. Büyüme planımızda Güney Afrika, Rusya ve Ortadoğu da yer alacak” dedi.

Emek, “Elimizde net olarak istatiksel veri bulunmamakla beraber, Avrupa’daki Türk nüfusunun da etkisiyle büyüyen çiğ köfte tüketiminin şu anda günlük en az 10 ton olduğunu tahmin ediyoruz, Çiğköftem olarak pazar payımızın da %50’nin üzerinde olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu. Bu rakamı artıracaklarını dile getiren Emek, çiğ köftenin Avrupa’da sokak lezzetleri ve vegan mutfak kategorisindeki lezzetlerle rekabet ettiğini belirterek, “Yeşillik ile tüketim ve vegan bir ürün olması, bizi Avrupa pazarında özel bir yere konumlandırıyor” dedi.