THY'nin Torino uçuşları başladı

Torino'dan İstanbul'a doğrudan erişim imkanı sunan ve haftanın her günü yapılacak uçuşlar sayesinde yolcular, İstanbul üzerinden 349 farklı noktaya da seyahat etme imkanı bulacak.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi yeni hat açılışına dair, "Torino'yu dünyanın 349’uncu ve İtalya'nın dokuzuncu noktası olarak, geniş uçuş ağımıza katmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu hat ile İtalya ile bağlarımızı güçlendirecek ve dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimize İtalya'nın tarihi başkenti olan Torino'yu THY ayrıcalığıyla deneyimleme fırsatı sunacağız. Bu hattın bayrak taşıyıcımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.