THY’nin uçtuğu her rotada olmak için 350 otele ulaşacak

Dedeman Yönetim Kurulu Üyesi Banu Dedeman, gelecek 5 yılı kapsayan bir hedef olarak uluslararası bir oteller zinciri olmayı amaçladıklarını söyledi. Dedeman, “Türk Hava Yolları’nın uçtuğu her yerde olmak istiyoruz. 5 yılda hedefimiz 350 otel sayısına ulaşmaktır. Dedeman markasının 81 ilin tamamında da olmasını hedefliyoruz” dedi.

Banu Dedeman, Dedeman Hotels & Resorts International yönetimini ilk kez profesyonel bir yöneticiye devir ettiklerini belirterek, “Bu gelişme Dedeman’ın halka arz edilmesi sürecinde önemli bir adım olduğu kadar, aile şirketleri için de iyi bir örnek olacak düşüncesindeyiz. Dedeman markası Ergün Demiray yönetiminde hizmete devam edecek. Oğlum Murat Özmestçi ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapacak. Bu iki ismin büyük başarılara imza atacaklarından eminim” diye konuştu.

Yeni başkan Ergün Demiray

Banu Dedeman’dan Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devralan Ergün Demiray ise bu yıl otel sayısını 100’e ulaştıracaklarını söyledi. Demiray, “Dedeman bayrağının indiği tüm şehirlerde bayrağı yeniden dalgalandıracağız. Ankara, Antalya, Kapadokya, Rize, Diyarbakır, Ordu ve Bodrum’un da aralarında bulunduğu şehirlerde Dedeman Otelleri yeniden hizmete açılacak” dedi.

Dedeman markasının Türkiye’nin en önemli markaları arasında olduğunu, 2024 yılında başlattıkları projeler ile büyüme ve değişim konusunda örnek gösterilecek bir sonuca ulaşacaklarını söyleyen Ergün Demiray “Bugün toplam 9 ana marka, 29 hizmete açık ve imzalanmış 24 proje ile toplam 53 otel, yaklaşık bin 700 çalışanımız ile hizmet veriyoruz.

2025 yılı sonuna kadar hizmete açık ve imza aşaması tamamlanmış otel sayısını 100’e, hizmet verdiğimiz ülke sayısını ise 10’a çıkarmayı hedefliyoruz. Yıl sonu hedefimiz ise markamıza katılan yeni otellerimizle birlikte 2.5 milyon misafir ağırlamak” dedi.

“ABD ve Avustralya da hedefimizde”

Ergün Demiray orta vadeli bir hedef olarak THY’nin dünyada ve Türkiye’de uçtuğu her noktaya Dedeman markasını taşıma vizyonuyla hareket edeceklerini belirterek şu bilgileri verdi: “Vizyonumuzda ABD ve Avustralya da var.

Mevcut durumda uluslarası pazarlarda büyüme stratejimiz Balkanları, Türki Cumhuriyetleri, Ortadoğu bölgesini, Afrika’yı kapsıyor. Bugün Türkiye’nin en büyük yerli otel markası olarak Türk Hava Yolları’nın uçtuğu her yerde olmak istiyoruz. Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından gelen yatırımcı tekliflerine uyum gösterme vizyonumuzla ilerliyoruz.”

Ergun Demiray, yeni dönemde gençlere de odaklanacaklarını ifade ederek, “Dedeman Loyal Club’ı bir sadakat programının ötesine taşıyoruz. Hedefimiz, müşterilerimizin üyesi olmaktan gurur duyduğu, sürekli yenilenen ve benzersiz fırsatlar sunan bir ekosistem yaratmak. Konaklamalarda, 1 Mart 2024 itibariyle Loyal Club üyesi olan kamu personeli ve gazetecilere yüzde 25, 0-12 yaş ücretsiz, 12-20 yaş grubuna yüzde 30, 20-30 yaş grubuna ise yüzde 20 indirim uygulayacağız” dedi.

"Dedeman olarak 2024 yılına hızlı başlangıç yaptık"

Ergün Demiray, büyüme stratejisi kapsamında 2024 yılına hızlı bir giriş yaptıklarını söyledi. Demiray, “Yılın başında Almaty ve Karabük otellerini hizmete açtık. Ocak ayında Sapanca otelimiz, şubat ayının başında Çanakkale ve Istranca (Kırklareli) otellerimizin imzalarını attık. 15 Şubat’ta ise ‘tek günde Bakü, Batman ve Kemer franchise sözleşmelerini imzaladık. Park Dedeman Bakü, yurt dışındaki dördüncü otelimiz olması sebebiyle ayrı bir önem taşıyor. Batman'daki The Mesopotomia Managed by Dedeman da 'Managed by Dedeman' markamızın üçüncü oteli olacak. Dedeman Kemer Resort ile Antalya’da bayrağımızı yeniden dalgalandıracağız” diye konuştu.