Ticari gayrimenkulde yabancı yatırımcı sayısı yarı yarıya düştü

Mehtap HALICI

Zirvede bir konuşma yapan Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Şapkacı, ticari gayrimenkul yatırımlarında son zamanlarda yabancı yatırımcı oranının yüzde 30’lardan yüzde 15’lere düştüğüne dikkat çekti.

“Belirsizlikler fırsat sağlar”

Yerli yatırımların yanı sıra yabancı yatırımcı da çektiklerini belirten Şapkacı, “Ancak yeni yatırımların hayata geçmesi ise uluslararası normların uygulanması ve özellikle de ticari gayrimenkul tanımının yapılarak konut kira rejiminden ayrılması ile mümkün olacaktır ” dedi.

Yurtdışına açılım ve kayıt dışı ekonominin önlenmesinde önemli rol oynadıklarının altını çizen Şapkacı, özellikle son 10 yılda alışveriş turizminde Türkiye’yi başarıyla temsil ederek ekonomiye yadsınamaz katkılar sağladıklarına vurgu yaptı.

50 milyar dolar yatırım hacmine sahip üretim, lojistik, altyapı da dahil olmak üzere birçok farklı kelebek etkisiyle besleyen AVM sektörünün, 450’ye yakın alışveriş merkezine ulaştığını ve ekosisteminde 2,1 milyon kişiye istihdam sağladığını söyleyen Nuri Şapkacı, içinde bulunulan dönemin yaşanan belirsizliklere rağmen, ciddi fırsatlar barındırdığını bildirdi.

2023 yılı itibari ile alışveriş merkezlerinin, pandemi döneminin sıkıntılarını atlatmayı başardığını, Kasım ayında yaşanan hafif düşüşe rağmen 2023 yılının ilk üç çeyreğinin sonunda, geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 103 oranında ciro artışı sağladığını ifade eden Şapkacı, “Ziyaretçi sayılarımız, geçtiğimiz yılın ilk üç çeyreğine kıyasla yüzde 12 oranında artarken, adet bazında satışlarda da önemli artışlar olmuştur” ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan da ekonomik görünümde en büyük hedeflerden birisinin yabancı yatırımcıyı Türkiye’de tutabilmek olması gerektiğini söyledi. Gürcan, “Bunun yanı sıra Türk yatırımcılarımızın dünyaya daha fazla açılarak yatırım yapmalarını desteklememiz lazım” dedi.

Yabancıların kartla alışverişi yüzde 60 arttı

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, 2023 yılı için ilk 9 aylık döneme bakıldığında yabancı kredi kartlarının alışverişlerde kullanımının geçen seneye göre yüzde 60 artışta olduğunu kaydetti. Eresin, “2023 ilk üç ayda 57 milyar 248 milyon, ikinci üç ayda 79 milyar 535 milyon, üçüncü çeyrekte 132 milyar 881 milyon ve 9 aylık toplamda ise 269 milyar 664 milyon TL olarak karşımıza çıkmaktadır. 2022’nin aynı döneminde bu rakam 162 milyar 322 milyon TL’ydi” dedi.