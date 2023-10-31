İnsana, tasarıma ve dünyaya gösterdiği özenle 60 yılı aşkın süredir kalıcı değerler üreten; sade ve konfor odaklı yaklaşımı ile kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik özgün tasarımlar sunan Tilia, yeni showroomunu turizmin kalbi Antalya’da açtı.

60. yıl önce iyi tasarlanmış, kaliteli ve erişilebilir ürünler üretme vizyonu ile yola çıkan Tilia, ihtiyaçları doğru anlayan tasarım yaklaşımı ile tasarım zirveleri tarafından birçok ödülle taçlandırılan ürünlerini Antalya’daki showroomunda kullanıcısı ile buluşturdu.

HoReCa sektörünün en önemli dinamiklerinden biri olan Antalya’da açtığı showroomu ile tasarım yaklaşımını, ödüllü ürünlerinden oluşan geniş ürün yelpazesi ile birlikte sergileyerek sektörün güçlü bir oyuncusu olduğunun altını çiziyor.

''Ticaretin merkezi İstanbul'dan turizmin merkezi Antalya'ya geldik"

Antalya Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Zekiye Yetkin Kurt’un katıldığı açılışa çok sayıda davetli katılırken, açılış kurdelesini Tilia Yönetim Kurulu ile birlikte kesti. Ardından açılış konuşmalarını gerçekleştiren Tilia Yönetim Kurulu Üyesi Ali Savaş; ''Ticaretin merkezi İstanbul'dan turizmin merkezi Antalya'ya geldik. Bu önemli yolculuğumuzda turizm sektöründe de büyük projelerde yer almayı hedefliyoruz, markamız şehrin diğer paydaşları ile bir arada hareket ederek ülkemiz adına önemli işlere imza atacak” sözleri ile Tilia’nın Antalya’daki hedeflerini dile getirdi.

Tilia Genel Müdür Yardımcısı Bilal Savaş ise “60 yıldır kaliteli ve erişebilir ürünler üretme vizyonuyla yola çıkan firmamız, Antalya ile başladığı bu güzel yolcuğuna diğer bölgelerde de gerçekleştireceği showroomları ile ulaşılabilir tasarımı Türkiye’nin her yerinde kullanıcısıyla buluşturmayı hedefliyor” sözleri ile gelecek hedeflerinin altını çizdi.