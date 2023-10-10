Timuray, kadın liderler global listesinde 12’nci sırada

Listeye, kendi kariyerlerinde önemli başarılara imza atmanın yanı sıra işyerinde cinsiyet eşitliğinin artması için çalışan ve kadın çalışanların kariyerlerinde yükselmesine destek olan kadın liderler seçiliyor.

Ocak 2014'ten bu yana Vodafone Grup Dünya İcra Komitesi Üyesi ve Ekim 2018'den bu yana Vodafone Grubu Avrupa Bölge CEO'su olan Serpil Timuray, Vodafone’un işgücü ve yönetim kadrosunda kadın çalışan sayısının artırılması için önemli çalışmalara imza atıyor.

Kadınlara yönelik çalışmalarıyla öne çıktı

Timuray, 2014'ten bu yana Vodafone Grubu’nun Herkes İçin Dahiliyet Komitesi’ne de liderlik ediyor. Bu komite, Vodafone’un faaliyet gösterdiği ülkelerde işyerinde çeşitlilik ve dahiliyeti artırmaya yönelik programların ve toplumda kadınların desteklenmesine yönelik hizmetlerin geliştirilmesini koordine ediyor.

Timuray’ın 2017 yılında Vodafone Grubu’nun gelişmekte olan pazarlarında başlattığı “Connect” programı, kadınların mobil teknolojilerle ekonomik ve sosyal hayata kazandırılmasını, böylece 2025'e kadar cinsiyet uçurumunun önemli ölçüde kapatılmasını hedefliyor.

Projeyle bugüne kadar Afrika ve Türkiye’de 20 milyon kadının daha teknolojiyle buluşması sağlandı. Timuray, kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda da önemli çalışmalar yapıyor. Timuray’ın liderliğinde geliştirilen ve 13 ülkede kullanılan Bright Sky mobil uygulaması, şiddete maruz kalan kadınların acil yardım çağrısı yapmasını sağlıyor. Timuray, kadın çalışanların desteklenmesine yönelik bireysel faaliyetlerini de aralıksız sürdürüyor. Bugüne kadar Türkiye’de ve yurtdışında çok sayıda kadın yöneticiye mentorluk yapan Timuray, lisans eğitimi görmekte olan kız öğrencilere de mentorluk yapıyor.