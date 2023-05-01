TKYB, Biotrend’in sukuk ihracını gerçekleştirdi

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), yürüttü­ğü yatırım bankacılığı faaliyet­leri çerçevesinde sürdürülebilir enerji üretimi, entegre atık yöne­timi ve karbon kredisi ticareti fa­aliyetleri yürüten Biotrend’in 60 milyon TL tutarlı, 91 gün vade­li sürdürülebilir sukuk (kira ser­tifikası) ihracını gerçekleştir­di. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, “Bu ihraçtan sağlanan fon, biyokütle kaynaklı yenilenebilir enerji üretimi, enerji verimliliği, döngüsel ekonomiye uyarlanmış ürünler ve üretim teknolojileri, kirliliğin önlenmesi ve kontrolü için çalışan, iklim değişikliğiyle mücadele eden, doğa dostu proje­ler için kullanılacaktır” dedi.

Sukuk ihracıyla finansman kaynaklarını çeşitlendirdikleri­ni söyleyen Biotrend CEO’su Öz­gür Umut Eroğlu da, “Söz konusu ihraç işleminin, şirketimizin Bir­leşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile hizalan­mış sürdürülebilirlik stratejisi ışığında belirlediğimiz yatırım­larımızın hayata geçirilmesin­de kaynak çeşitliliği yaratarak önemli bir katkı sağladığını dü­şünüyoruz” diye konuştu.