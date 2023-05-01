TKYB, Biotrend’in sukuk ihracını gerçekleştirdi
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), yürüttüğü yatırım bankacılığı faaliyetleri çerçevesinde sürdürülebilir enerji üretimi, entegre atık yönetimi ve karbon kredisi ticareti faaliyetleri yürüten Biotrend’in 60 milyon TL tutarlı, 91 gün vadeli sürdürülebilir sukuk (kira sertifikası) ihracını gerçekleştirdi.
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), yürüttüğü yatırım bankacılığı faaliyetleri çerçevesinde sürdürülebilir enerji üretimi, entegre atık yönetimi ve karbon kredisi ticareti faaliyetleri yürüten Biotrend’in 60 milyon TL tutarlı, 91 gün vadeli sürdürülebilir sukuk (kira sertifikası) ihracını gerçekleştirdi. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, “Bu ihraçtan sağlanan fon, biyokütle kaynaklı yenilenebilir enerji üretimi, enerji verimliliği, döngüsel ekonomiye uyarlanmış ürünler ve üretim teknolojileri, kirliliğin önlenmesi ve kontrolü için çalışan, iklim değişikliğiyle mücadele eden, doğa dostu projeler için kullanılacaktır” dedi.
Sukuk ihracıyla finansman kaynaklarını çeşitlendirdiklerini söyleyen Biotrend CEO’su Özgür Umut Eroğlu da, “Söz konusu ihraç işleminin, şirketimizin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile hizalanmış sürdürülebilirlik stratejisi ışığında belirlediğimiz yatırımlarımızın hayata geçirilmesinde kaynak çeşitliliği yaratarak önemli bir katkı sağladığını düşünüyoruz” diye konuştu.