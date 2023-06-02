Tolkar sürdürülebilir teknolojisini dünyaya satıyor

Küresel iklim ve enerji krizi ile mücadele etmek için tüm dünyanın çeşitli anlaşma ve kriterler ile global önlemler almaya çalıştığı günümüzde, çamaşır yıkama makinelerinde kullanılan enerji, su, kimyasal ve atık oranını yüzde 60 oranında azaltan ”Miracle” model akıllı çamaşırhane makinelerine imza atan Tolkar Makina, teknoloji devi ülkeler başta olmak üzere bugün dünyanın 6 kıtasına üretim hacminin yüzde 65’ini ihraç ediyor

Su kullanımında tasarruf

Gerek evsel gerekse endüstriyel alanda çamaşır yıkamanın enerji ve su tüketimi konusunda en önemli gider kalemlerinden olduğunu vurgulayan Tolkar Yönetim Kurulu Üyesi Cenker Karace, ürettikleri son teknoloji ile donatılı makineler sayesinde su, elektrik ve kimyasal kullanımında tekstil ürünlerinde yüzde 60, havlu ve polyester gibi daha çok su isteyen tekstil gruplarında yüzde 50’ye varan tasarruf sağladıklarını dile getirdi.

Tüm üretimlerini ‘yarını düşünerek’ planladıklarının altını çizen Karace, “1 kilogram ağırlığındaki tekstil ürününü yıkamak için ön ve ana yıkama, köpürtme ve durulama adımlarının her birinde 5 ila 8 litre su kullanılıyor. En az tüketim sergileyen konvansiyonel makineler bile en az 5 litre suya, ısıtmak için aynı paralelde enerjiye ve kimyasala ihtiyaç duyarken, bizim makinelerimizde 1 kilogram ürün 2 litre su ile yıkanıyor.

5 yerine 2 litre suyun ısınması için yarı yarıya daha az enerji ve kimyasal tüketiliyor, atık da aynı tasarrufla çıkıyor. Ayrıca suyun sadece çamaşıra nüfus etmesini sağlayan teknolojisiyle, suyun atıl durduğu makinenin bölümlerini yeniden değerlendirerek, çamaşırın bulunduğu tambur alanı büyüyerek yaklaşık 300 kg. çamaşırı tek seferde yıkayacak hacimlere ulaşıyor.

Tüm bunların yanı sıra ozon bazlı tekstil terbiye sistemlerini de Miracle teknolojilerimize enjekte ederek doğanın florasında önemli bir rol oynayan volkanik ponza taşının tüketilmesini “sıfıra” indirmeyi amaçlayan teknolojimizle; dünyanın dört bir yanında kullanılan makinelerimiz sayesinde bir yandan enerji tasarrufu sağlarken diğer yandan çevremizi ve geleceğimizi güven altına alıyoruz” dedi.

Zara, H&M, Mango, Mavi Jeans önce bize geliyor

Katıldıkları uluslararası tüm fuarlarda Levi’s Zara, H&M, Mango, Mavi Jeans gibi dünya markalarının giyim üreticilerinin ilk olarak kendi stantlarını ziyaret ettiklerini açıklayan Karace, “Türkiye’de şehir hastanelerinin yüzde 80’inde, beş yıldızlı otellerin yüzde 70’inde, Bugüne kadar kurulan askeri kışlaların nerdeyse tamamında Tolkar markasının 300 çeşit ürün reçetesine sahip makinelerinden biri kullanılıyor. Bundan gurur duyuyor, İzmir’de 1969 yılında doğan markamızı her geçen gün daha ileriye taşırken ‘gelecek nesillerin geleceğini’ de kurtarmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.