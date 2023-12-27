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“Toplamda 42 bin dönüm sözleşmeli tarım alanına ulaştık”

Türkiye’de sürdürülebilir ve sözleşmeli tarım çalışmaları yürüttüklerini ifade eden Barilla Genel Müdürü Murat Koç, coğrafi işaretli Filiz Mardin Bulguru ile Türk mutfağının bilinirliğine dair katkılarını sürdüreceklerini söyledi.

Haber Merkezi
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Barilla Genel Müdürü Murat Koç, “Daha İyi Bir Yaşam İçin Yemek Keyfi” amacı kapsamın­da, 2010’dan bu yana her ton bit­miş ürün başına sera gazı emis­yonlarını yüzde 32, su tüketi­mini ise yüzde 24 azalttıklarını aktardı ve ekledi: “Barilla Tür­kiye olarak ise 2022 yılında su tüketimiz son 10 yılda yüzde 35 oranında düştü, aynı dönemde karbon salımı ise yüzde 8 azaldı. Önümüzdeki dönemde ise sera gazı salımını azaltma çalışma­ları kapsamında Bolu fabrika­mızın tüm enerji kaynağını gü­neş panelleri ile sağlama hedefi doğrultusunda çalışmalarımıza devam ederken, fabrikamızda yağmur suyundan dönüşen su­yu kullanma projemizi de önü­müzdeki birkaç yıl içine hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. Çeyrek asra yakın süredir Türkiye’de de sürdürülebilir ve sözleşme­li tarım çalışmalarımızı yürü­tüyoruz. 100 bin ton kapasiteli Bolu fabrikamızda 2022’de de yerel üretimimizin tamamını Türk buğdayları ile gerçekleşti­rirken, toplamda 42 bin dönüm sözleşmeli tarım alanına ulaş­tık. Yılbaşında tüketicilerle bu­luşturduğumuz coğrafi işaretli Filiz Mardin Bulguru ile de ye­rel tarıma ve Türk mutfağının bilinirliğine dair katkılarımızı sürdürmeye devam ediyoruz.”

“Küresel ölçekte 4 başlık için acil adımlar atılmalı”

Barilla Grubu’nun 146 yıl bo­yunca lezzetli ürünlerini sürdü­rülebilirlik ilkeleriyle birleşti­rerek, hem tüketicilere kusur­suz bir deneyim sunma hem de çevreyi koruma amacını taşı­dığını vurgulayan Murat Koç, şöyle konuştu: “Küresel ölçekte ciddiye alınması hatta acil adım atılması gereken dört başlık var. Bunların başında açlık ve obezi­te geliyor. Ardından sürdürüle­mez tarım modelleri yer alıyor. Diğer önemli bir problem ise gıda israfı. Barilla olarak bu so­runlarda çözümlerin bir parça­sı olmak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sürdürülebi­lirlik Barilla için büyük bir öne­me sahip.”