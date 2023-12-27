“Toplamda 42 bin dönüm sözleşmeli tarım alanına ulaştık”
Türkiye’de sürdürülebilir ve sözleşmeli tarım çalışmaları yürüttüklerini ifade eden Barilla Genel Müdürü Murat Koç, coğrafi işaretli Filiz Mardin Bulguru ile Türk mutfağının bilinirliğine dair katkılarını sürdüreceklerini söyledi.
Barilla Genel Müdürü Murat Koç, “Daha İyi Bir Yaşam İçin Yemek Keyfi” amacı kapsamında, 2010’dan bu yana her ton bitmiş ürün başına sera gazı emisyonlarını yüzde 32, su tüketimini ise yüzde 24 azalttıklarını aktardı ve ekledi: “Barilla Türkiye olarak ise 2022 yılında su tüketimiz son 10 yılda yüzde 35 oranında düştü, aynı dönemde karbon salımı ise yüzde 8 azaldı. Önümüzdeki dönemde ise sera gazı salımını azaltma çalışmaları kapsamında Bolu fabrikamızın tüm enerji kaynağını güneş panelleri ile sağlama hedefi doğrultusunda çalışmalarımıza devam ederken, fabrikamızda yağmur suyundan dönüşen suyu kullanma projemizi de önümüzdeki birkaç yıl içine hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. Çeyrek asra yakın süredir Türkiye’de de sürdürülebilir ve sözleşmeli tarım çalışmalarımızı yürütüyoruz. 100 bin ton kapasiteli Bolu fabrikamızda 2022’de de yerel üretimimizin tamamını Türk buğdayları ile gerçekleştirirken, toplamda 42 bin dönüm sözleşmeli tarım alanına ulaştık. Yılbaşında tüketicilerle buluşturduğumuz coğrafi işaretli Filiz Mardin Bulguru ile de yerel tarıma ve Türk mutfağının bilinirliğine dair katkılarımızı sürdürmeye devam ediyoruz.”
“Küresel ölçekte 4 başlık için acil adımlar atılmalı”
Barilla Grubu’nun 146 yıl boyunca lezzetli ürünlerini sürdürülebilirlik ilkeleriyle birleştirerek, hem tüketicilere kusursuz bir deneyim sunma hem de çevreyi koruma amacını taşıdığını vurgulayan Murat Koç, şöyle konuştu: “Küresel ölçekte ciddiye alınması hatta acil adım atılması gereken dört başlık var. Bunların başında açlık ve obezite geliyor. Ardından sürdürülemez tarım modelleri yer alıyor. Diğer önemli bir problem ise gıda israfı. Barilla olarak bu sorunlarda çözümlerin bir parçası olmak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sürdürülebilirlik Barilla için büyük bir öneme sahip.”