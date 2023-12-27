“Toplamda 42 bin dönüm sözleşmeli tarım alanına ulaştık”

Barilla Genel Müdürü Murat Koç, “Daha İyi Bir Yaşam İçin Yemek Keyfi” amacı kapsamın­da, 2010’dan bu yana her ton bit­miş ürün başına sera gazı emis­yonlarını yüzde 32, su tüketi­mini ise yüzde 24 azalttıklarını aktardı ve ekledi: “Barilla Tür­kiye olarak ise 2022 yılında su tüketimiz son 10 yılda yüzde 35 oranında düştü, aynı dönemde karbon salımı ise yüzde 8 azaldı. Önümüzdeki dönemde ise sera gazı salımını azaltma çalışma­ları kapsamında Bolu fabrika­mızın tüm enerji kaynağını gü­neş panelleri ile sağlama hedefi doğrultusunda çalışmalarımıza devam ederken, fabrikamızda yağmur suyundan dönüşen su­yu kullanma projemizi de önü­müzdeki birkaç yıl içine hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. Çeyrek asra yakın süredir Türkiye’de de sürdürülebilir ve sözleşme­li tarım çalışmalarımızı yürü­tüyoruz. 100 bin ton kapasiteli Bolu fabrikamızda 2022’de de yerel üretimimizin tamamını Türk buğdayları ile gerçekleşti­rirken, toplamda 42 bin dönüm sözleşmeli tarım alanına ulaş­tık. Yılbaşında tüketicilerle bu­luşturduğumuz coğrafi işaretli Filiz Mardin Bulguru ile de ye­rel tarıma ve Türk mutfağının bilinirliğine dair katkılarımızı sürdürmeye devam ediyoruz.”

“Küresel ölçekte 4 başlık için acil adımlar atılmalı”

Barilla Grubu’nun 146 yıl bo­yunca lezzetli ürünlerini sürdü­rülebilirlik ilkeleriyle birleşti­rerek, hem tüketicilere kusur­suz bir deneyim sunma hem de çevreyi koruma amacını taşı­dığını vurgulayan Murat Koç, şöyle konuştu: “Küresel ölçekte ciddiye alınması hatta acil adım atılması gereken dört başlık var. Bunların başında açlık ve obezi­te geliyor. Ardından sürdürüle­mez tarım modelleri yer alıyor. Diğer önemli bir problem ise gıda israfı. Barilla olarak bu so­runlarda çözümlerin bir parça­sı olmak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sürdürülebi­lirlik Barilla için büyük bir öne­me sahip.”