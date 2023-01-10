Toplu ulaşımda temassız kartlar yaygınlaşıyor

11 ilde hayata geçen iş birliği kapsamında kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartlarla toplu taşıma geçiş ücretinin temassız olarak ödenebilmesi sağlanıyor. Proje kapsamında bu kolaylığın 40 ilde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Kart kabul altyapısının İş Bankası tarafından sağlandığı uygulamanın hayata geçtiği şehirlerdeki tüketiciler, yalnızca kendi yaşadıkları şehirde geçen bilet veya toplu taşıma biniş kartı kullanmak yerine, cüzdanlarındaki temassız özellikli kartlarla toplu ulaşım araçlarına binebilecek. Uygulamada yurtdışında basılmış olan temassız özellikli kartlar da geçerli olacak. Bu sayede söz konusu illerin turist dostu ve kapsayıcı akıllı şehirler arasındaki konumu güçlenmiş olacak. Uygulama; Balıkesir, Elazığ, Eskişehir, Hatay, Kütahya, Malatya, Mersin, Sakarya, Samsun, Van ve Yalova olmak üzere 11 ilde toplu taşıma araçlarında hayata geçti.