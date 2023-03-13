Torku, Türkiye'nin 4 kategoride en itibarlı markası seçildi

Torku'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İstatistik Kurumu'nun "Türkiye Örneklemi" olarak kabul ettiği 26 bölge ve 72 ilde 15 Aralık 2022-15 Ocak 2023'te yaklaşık 15 bin kişi ile gerçekleştirilen araştırmada, ana ve alt sektörleri ile ahşap parkeden akaryakıta, ayakkabıdan bankacılığa, beyaz eşyadan bebek ve çocuk ürünlerine kadar 66 sektörde faaliyet gösteren şirket ve kurumların itibarları ölçümlendi.

Listede Konya Şeker'in iştiraki Torku, "Türkiye Geneli", "Süt Ürünleri", "Bisküvi" ile "Şekerleme ve Çikolata" kategorilerinde Türkiye'nin en itibarlı markaları arasında yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İtibar Akademisi yetkilileri, Türkiye genelinde tesadüfi seçim metotları ile belirlenen 15 bin kişinin bilgisayar destekli telefon görüşmesi yöntemi (CATI) ile arandığını belirterek, dünyanın birçok ülkesinde uygulanan bu modeli Türkiye'nin yapısal özelliklerine uyumlu olarak yeniden düzenlediklerini bildirdi.