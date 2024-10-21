Toroslar EDAŞ ve TSKB'den 100 milyon dolarlık kredi anlaşması

Toroslar EDAŞ, TSKB ile deprem bölgesinde enerji alt yapısı için kredi anlaşması imzaladı. 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerin yeniden ayağa kalkmasına destek olmak için çalışmalarını sürdüren TSKB ile Adana, Osmaniye, Hatay, Mersin, Kilis ve Gaziantep'in elektrik dağıtım hizmetini sağlayan Toroslar EDAŞ'ın imzaladığı uzun vadeli yatırım kredisi anlaşması kapsamında, bölgedeki elektrik dağıtım şebekesinin geliştirilmesi ve modernizasyonu için çalışmalar gerçekleştirilecek.

Konuya yönelik açıklamada bulunan Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi Murat Pınar, "Enerjisa Enerji olarak, elektrik dağıtım ve satış faaliyeti yürüttüğümüz bölgelerimizin daha iyi bir geleceğe hazırlanması için sorumluluk alıyoruz. Toroslar EDAŞ şirketimiz ile deprem öncesinde olduğu gibi, sonrasında da bölgede kesintisiz enerji hizmeti sunabilmek için gereken tüm çözümleri geliştirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Gelecek için fark yaratmaya devam

Pınar, bölgenin yeniden inşası için çalıştıklarını ifade ederek, "TSKB ile yaptığımız 100 milyon ABD doları karşılığı Türk Lirası kredi anlaşması ile bölgedeki elektrik dağıtım altyapısının geliştirilmesi ve modernizasyonunu hedefliyoruz. Bu iş birliği, bölgenin uzun vadeli kalkınmasına katkı sağlamamızı mümkün kılacak. Şimdiye kadar hizmet verdiğimiz deprem bölgesi dahil olmak üzere, tüm bölgelerimizde verdiğimiz sözlerin de ötesinde yatırımlar yaptık. Bundan sonra üzerimize düşeni yapmaya, daha iyi bir gelecek için fark yaratmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Yeniden yapılanmada sürdürülebilirlik prensipleri ön planda tutulacak

TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç de, "Toroslar EDAŞ ile firmanın 2024 dördüncü uygulama dönemi, altyapı yatırımları kapsamında kullandırılacak 100 milyon ABD doları karşılığı olan Türk Lirası tutarında bir kredi anlaşmasına imza attık. Bu anlaşma, depremde alt yapı bakımından hasar gören kentlerimizin sürdürülebilir enerji altyapısının yeniden inşası, enerji kayıplarının azaltılması ve sürdürülebilirlik prensipleri ile yeniden yapılanması açısından büyük önem taşıyor. Ulusal enerji hedeflerimize de katkı sağlayacak bu değerli iş birliğinin hem bölgemiz hem de ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.