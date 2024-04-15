Tosyalı "Ren su taşıma boru hattı" ihalesini kazandı

Şirketten yapılan açıklamaya göre Almanya'nın enerji şirketlerinden RWE tarafından gerçekleştirilecek bu proje kapsamında Tosçelik Spiral, toplam 130 bin ton ve 105 bin 600 metre ve 2 bin 235 mm ebadında büyük çaplı boru tedarik edecek. Tosyalı ve RWE Power, RWE'nin Köln yakınlarındaki kongre merkezi Paffendorf Kalesi'nde bir sözleşme imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tosyalı Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Avrupa'nın en büyük yeşil çelik boru üreticisi olarak bu projenin şirketleri için özel bir anlamı olduğunu belirterek, "Tosyalı olarak üretimimizin her noktasında sürdürülebilirlik odaklı yatırımlara öncelik veriyor, yeşil dönüşüm teknolojilerine büyük kaynak ayırıyoruz. Dolayısıyla 'Ren Su Boru Hattı' gibi çevresel duyarlılığı yüksek bir proje duyurulduğunda, düşük karbon ayak izine sahip çelik borularımızla bu projenin bir parçası olmaktan ayrı bir heyecan duyduk." ifadelerini kullandı.

RWE Power CTO'su Dr. Lars Kulik de projeleri için Ren Nehri'nden maden göllerine onlarca yıl boyunca su taşıyacak büyük, yüksek kaliteli borulara ihtiyaçları olduğuna dikkati çekerek, "İhalemizin bir diğer odak noktası da üreticinin çevreye yönelik tutumuydu. Tosyalı'nın hammaddeden nihai ürüne kadar kurduğu sürdürülebilir dikey entegre üretim yapısı, üretimde kullandığı en yüksek teknolojiler ile yanımızda iş ortağımız olmasından çok memnunuz. Onların desteğiyle, gelecek nesillerin yararı için açık maden ocaklarını sürdürülebilir bir şekilde cazip göllere dönüştüreceğiz." açıklamalarında bulundu.

Türkiye'den Almanya'ya yeşil dönüşüm

Almanya'nın enerji üretim şirketi RWE, 2030'a kadar kömürle çalışan enerji santrallerini ve açık maden ocaklarını işletmeyi durduracak. Bu proje ile şirket, Garzweiler ve Hambach'taki kullanılmayan açık maden ocaklarını yeniden işleyerek göle dönüştürecek. Bu amaçla şirket, Düsseldorf ve Köln yakınlarındaki Ren Nehri'nden 45 km uzunluğundaki bir güzergah boyunca yeraltına döşenen basınçlı borularla su pompalayacak. Bu sayede eski açık maden ocakları yeniden doğaya kazandırılmakla kalmayacak, aynı zamanda koruma altındaki sulak alanlara temiz su sağlanacak ve bölgesel yeraltı su tablası stabilize edilecek.

Projede yeşil çelikten üretilmiş "Tosçelik Spiral Boruları" kullanılacak

RWE'nin yeşil dönüşüm çerçevesinde gerçekleştirdiği bu yatırımda tedarikçi olarak anlaştığı Tosyalı, sektördeki en düşük karbon ayak izine sahip çelik üretimini gerçekleştiriyor. Türkiye ve Cezayir'deki tesislerinde sürdürülebilirlik odaklı yatırımlar yapan Tosyalı, güneş ve hidrojen gibi temiz enerji kaynaklarına yaptığı yatırımlarla dünyada yeşil çelik üretiminde sektörün öncüleri arasında yer alıyor.

Tosyalı, yeni nesil teknolojilerle hidrojene de yatırım yapıyor. Cezayir'de MIDREX teknolojisi ile hayata geçirilen ikinci DRI üretim tesisi yüzde 100 hidrojen ile çalışabilecek. Sürdürülebilirlik odaklı bu yatırımlarla Tosyalı, dünyanın en yeşil ve en çevreci çeliğini üretiyor ve dünyadaki en düşük karbon ayak izine sahip.

RWE'nin yeşil dönüşüm için yaptığı bu anlamlı yatırımda, Tosyalı tarafından üretilen sürdürülebilirlik odaklı, yeşil çelik borular kullanılacak. Yaklaşık 45 kilometrelik bir güzergahta üç kollu çelik boru hattı yapımını içeren projenin inşaatına 2024 sonunda başlanması ve 2029 sonunda tamamlanması planlanıyor.