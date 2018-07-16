Total, Bütangaz'ı İpragaz'a devredecek

16 Temmuz 2018

Kerim ÜLKER

Dünyanın en büyük enerji şirketlerinden olan Fransız Total, Türkiye'de varlıklarını son yıllarda peş peşe satmaya başladı.

2015'te Demirören Grubu ile akaryakıt ağının devri için görüşmelere başlayan, 2016”da bu görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandıran Total, istasyon ağını, ticari faaliyetlerini, ikmal ve lojistik varlıklarını yaklaşık 325 milyon euro karşılığında satmıştı. Ardından yine 2016”da Total”in gaz sektöründeki varlıkları için görüşmeler başlamış, İpragaz masaya oturmuştu. Yapılan ikili görüşmeler yine satış ile sonuçlanmış, Fransız devinin kokusuz LPG üretimi ile ilgili bazı tankları İpragaz'a devredilmişti. İşte Avrupalı enerji devi Total şimdi bir başka varlığını daha vitrine çıkardı. Bu kez dolum ve depolama faaliyeti yapan Bütangaz. Total Turkey Pazarlama Anonim Şirketi”ne ait Bütangaz A.Ş'nin hisselerinin satışı için yine İpragaz masada. Hollanda menşeli SHV Energy adlı şirkete ait İpragaz, Bütangaz A.Ş'nin tamamını almak için resmi kurumlara başvurusunu yaptı. Anlaşma sağlanırsa Total'in madeni yağlar dışında Türkiye”deki varlığı neredeyse sona ermiş olacak. Bilindiği üzere Bütangaz'in Tekirdağ'a bağlı Marmara Ereğlisi ilçesinde gaz terminali bulunuyor Bu terminallerde 5.000 metreküplük LPG küre ve silindirik tankları bulunuyor.

Akaryakıtın ilk 5 şirketinden biriydi

100 binden fazla çalışanı olan Fransız Total, dünyanın en büyük petrol ve Gaz şirketlerinden biri. Güneş enerjisine de Sunpower markasıyla ikinci büyük oyuncu olan Total, Demirören satışı öncesinde pazarın en büyük 5 oyuncusundan biriydi. O dönem 440 adet istasyonu olan Total, akaryakıt bayi ağı ile yüzde 5.5 oranlı pazar payına sahipti. Total”in iştiraki Bütangaz'ı alan İpragaz ise 1962 yılında Eureka Metal A.Ş. adıyla kuruldu. 1962 yılında, İzmit Yarımca'da, Türkiye'nin ilk Resmi Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) dolum tesisini ve dolum istasyonlarını faaliyete geçirmiş, sektördeki ilk tüp dolumunu gerçekleştirmiş şirket unvanına sahip İpragaz, kendi adını ise 1966 yılında, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile birleşerek aldı. 1992 yılında özelleştirilen İpragaz, Fransız Primagaz bünyesine katıldı ancak 1999”da dünyanın en büyük LPG dağıtım firması Hollandalı SHV Energy alınması sonucu bu şirketin bünyesine geçti.

28 ülkede faaliyet gösteren SHV Energy, 15 bin çalışanı ve 6 milyar euroyu aşan cirosu ile öne çıkıyor.

İpragaz, halen Türkiye genelinde; 10 Tüplü Satış Bölge Müdürlüğü, 3 Tüplü Saha Ofisi, 8 Dökme Gaz Satış Bölge Müdürlüğü, 5 Dökme Gaz Satış Bürosu, 9 Akaryakıt ve Otogaz Satış Bölge Müdürlüğü, 15 LPG Dolum Tesisi, 3 Stoklama Terminali ve 4 Tüp ve 1 Emtia Deposu'na sahip.

1.000’i aşkın çalışanı olan şirketin 4.000'e yakın tüpgaz, otogaz, akaryakıt ve otogaz kit dönüşüm bayisi var.