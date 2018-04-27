Total’den ‘ozonla hijyen’ uygulaması

27 Nisan 2018

Total Oil Türkiye, sektörün en önemli ilklerinden birine imza atarak, istasyon tuvaletlerinde ‘Ozon Uygulaması’nı hayata geçirdi.

Total Oil Türkiye A.Ş Satış Direktörü Göker Gürkaya uygulamayla ilgili olarak; “Türkiye çapındaki 500’e yakın istasyonumuzda ziyaretçilerimizin konfor ve mutluluğunu her şeyin üzerinde tutuyoruz. Total olarak, sektörde ozonla hijyen uygulamasını hayata geçiren ilk şirket olmaktan ötürü gururluyuz” ifadesini kullandı.

Uygulama dünyada sağlık sektörü başta olmak üzere; gıda koruması, su dezenfeksiyonu, diş hekimliği gibi birçok alanda kullanılıyor. Yeditepe Üniversitesi tarafından Total için yapılan araştırma sonuçlarına göre de yüzde 100’e yakın dezenfeksiyon sağlandığı belirtildi.