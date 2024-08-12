TotalEnergies'ten 'Dinamik' iş birliği

TotalEnergies Türkiye Pazarlama Ticari Direktörü Mehmet Selçuk, söz konusu iş birliği ile servis ağlarını daha da güçlendirdiklerini belirterek, "Müşterilerine hızlı ve kaliteli hizmet sunmayı taahhüt eden TotalEnergies, Dinamik Otomotiv ile yaptığı bu anlaşma ile yenilikçi ve lider servis ağı olma hedefini bir adım daha ileriye taşıyor" ifadelerini kullandı.

Selçuk, "Yedek parça sektörünün yenilikçi ve öncü şirketi olan Dinamik Otomotiv ile yaptığımız bu anlaşma da kaliteli hizmet taahhüdümüzün bir yansımasıdır. TotalEnergies olarak eğitimli ve nitelikli personel ve yüksek donanımlı ekipmanlar ile kaliteli bir hizmet sunmayı amaçlıyoruz. Bu anlamda, Dinamik Otomotiv ile çalışma prensibi ve kalite güvencesi noktasında ortak bir vizyonda buluştuk. Anlaşma kapsamında servislerimiz kademeli primler ve iskonto avantajları ile birçok fırsattan yararlanabilecek. Bu bakımdan gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği iş ortaklarımız açısından da çok değerli" dedi.