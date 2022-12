Toyota “Görme Engelli Dostu Marka” unvanı aldı

Takip Et

Geçtiğimiz yıl engelleri ortadan kaldırmak adına görme engelliler için web sayfası üzerinde ses odaklı teknolojiyi kullanıma alan Toyota, BlindLook tarafından geliştirilen bu teknolojiyle Türkiye’de bir ilke imza atarak sektöründeki ilk Eyebrand sertifikasını almıştı. Bu teknolojiyi her alanda kullanıma açan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş, Türkiye’nin öncü ve kapsayıcı 43 markasından biri olarak EyeBrand Ceremony gecesinde “Görme Engelli Dostu Marka” unvanını aldı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne ithafen düzenlenen EyeBrand Ceremony 2022 etkinliğinde, Toyota’ya da bu anlamlı ödül takdim edildi. Ödülü şirket adına Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş Pazarlama Direktörü Özge Zengil aldı ve teşekkür konuşmasında, “Toyota’nın her alanda sektörde öncü olmasına önem veriyoruz. Sektörümüzde de bir ilk olarak bu çalışmayı uygulamaya almaktan mutluluk duyuyoruz ve daha kapsayıcı bir dünya yaratmak adına Toyota olarak her zaman bu alandaki çalışmalara öncelik veriyoruz” dedi.

Görme Engelsiz Marka (EyeBrand) sertifikasına sahip bir şirket olarak öne çıkan Toyota, aynı zamanda otomotiv sektöründe gerçekleştirdiği ilklerle öncü ve lider konumunu sürdürüyor. 7’den 77’ye herkesin özgürce hareket ettiği bir dünya için herkesi kapsayan mobilite çözümleri üzerinde çalışmalar yapıyor. “Mobilsen Özgürsün” mottosuyla herkes için mobilite özgürlüğü üzerinde çalışmalarına devam eden Toyota, engellilerin, hastalıklarından dolayı hareketleri kısıtlı kişilerin, yaşlıların, en küçüğünden en büyüğüne tüm bireylerin dünya üzerinde özgür, rahatça ve keyif alarak hareket etmelerini sağlayacak yüksek teknolojiye sahip ürünlerin toplumun hizmetine sunulmasını hedefliyor.