Toyota Hilux 2017’de de açık ara lider

11 Ocak 2018

Toyota’nın efsane modelleri arasında yer alan Hilux, 2016 yılında olduğu gibi 2017’de de Türkiye’de en çok tercih edilen pick-up modeli oldu.

Segmentinde yılı en yakın rakibinden 1023 adet daha fazla satarak lider kapatan Hilux, toplamda 4 bin 550 adet satış elde ederek yüzde 21.9’luk pazar payına sahip oldu.

Hilux’ın lider olmasını sağlayan yüksek satış rakamları, aynı zamanda 2017 yılının 9 ayında segmentinin en çok satış elde eden modeli olmasını sağladı. Böylece Hilux, bu başarısıyla beraber Toyota’nın 45 bin 209 adetlik satışında önemli bir rol oynamaya devam etti.

Satışa sunulduğu 1968 yılından bu yana ise, global pick-up pazarında 18 milyon adedin üzerine satış elde etti. Türkiye pazarında yeni 2.4 litrelik motorla satışa sunulan Hilux, düşük yakıt tüketimi ve verimli performansıyla da öne çıkıyor.

Dayanıklılık konusunda standartları belirleyen pick-up haline gelen model, aynı zamanda 2.4 litre hacmindeki motoruyla daha düşük Motorlu Taşıtlar Vergisi’yle de avantajı sağlıyor.