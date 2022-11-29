Toyota’dan “Kızıma İyi Gelecek”e destek

Toyota’dan yapılan açıklamaya göre, dünyada kanser türleri içinden aşı ile korunabilecek tek türün rahim ağzı kanseri olduğu gerçeğinden yola çıkılarak Toyota da “Kızıma İyi Gelecek” aşı kampanyasına destek oldu.

Kampanya kapsamında Toyota, 9 ila 13 yaş arasında 50 kız çocuğunun HPV aşısını üstlendi.