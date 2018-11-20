TRAGGER’a Design Turkey’de İyi Tasarım Ödülü

20 Kasım 2018

Türkiye’nin en geniş kapsamlı tasarım etkinliği Design Week Turkey, düzenlendiği günden beri tüm yaratıcı endüstrileri, yurt içinden ve yurt dışından 65.000’in üzerinde ziyaretçiyle bir araya getiriyor. Endüstriyel tasarımdan modaya, mimariden görsel iletişim tasarımına, Türkiye’yi tasarım ekseninde buluşturan ‘Design Week Turkey’ 16-18 Kasım’da Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.

Design Week Turkey kapsamında, T.C. Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu iş birliğiyle düzenlenen Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri iyi tasarlanmış ürünlerin topluma ve endüstriye sağladığı faydaları görünür kılmayı hedefliyor. Türkiye’de kullanıcının ihtiyaçlarını gözeten, ihracatta ve ulusal pazarda ürüne katma değer ve rekabetçi üstünlük kazandıran tasarımı ödüllendiren İyi Tasarım Ödülü bu yıl Ulaşım Araçları ve Aksesuarları Kategorisi’nde CDMMobil’in elektrikli hizmet aracı TRAGGER QDS700’e verildi. Mobilite kavramına kullanıcı deneyimi odaklı rasyonel bakış açıları, fonksiyonellik, teknoloji, kalite ve yenilikçi yaklaşımlar getiren CDMMobil tarafından geliştirilen yerli ve milli yüzde 100 elektrikli TRAGGER marka ailesi, Bursa Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi’nde üretiliyor.

“TRAGGER ürün ailesi Türkiye’nin gururu olacak”

CDM Mobil kurucu ortakları Ali Serdar Emre ve Saffet Çakmak, kazanılan ödüle ilişkin şunları söylediler: “30 yıla yakın çalışma hayatımızda ağırlıklı olarak otomotiv sektörüne hizmet verdik ve tasarım, mühendislik, araç geliştirme, endüstriyelleştirme alanındaki faaliyetlerimizi CDMMobil ile sürdürüyoruz. Teknolojiyi ulaşılabilir ve ekonomik bir hale getirmek için tecrübeli ve uzman CDMMobil ekibimizin başından sonuna yönettiği TRAGGER projesinin aldığı bu ödül ile büyük gurur duyuyoruz. TRAGGER markalı ürünler Türkiye’nin uzun zamandır teknolojide önde olma özlemini gideren geleceğin araçları olacak, bu ürün gelecek için tasarlandı. Kendi sektöründe hem kalite hem fiyat performans hem de dayanıklılık açısından kabul görmüş TRAGGER araçlarımızın kısa sürede ülkemizin gururu olacağına eminiz.”