Trendyol, Körfez Bölgesi'ne ikinci pop-up mağazasını açtı

Türk üreticileri e-ihracat yoluyla uluslararası pazarlara taşıyan Trendyol, alışveriş deneyimine getirdiği yeniliklerle Körfez Bölgesi'nin yeni dijital AVM'si olmaya devam ediyor. Şirket, Körfez Bölgesi'ndeki ikinci pop-up mağazasını oyuncu Engin Alyatan Düzyatan'ın da katılımıyla Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde açtı.

Trendyol koleksiyonundan 150 parçanın yer aldığı mağaza, dijital alışveriş deneyimi de yaşatacak. Ziyaretçiler, beğendikleri ürünleri, üzerlerindeki QR kodları okutarak çevrim içi satın alabilecek.

8 ayda 2 milyon aktif müşteri

Trendyol, Körfez Bölgesi'nde 2023 Eylül ayından bu yana Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman'da pazaryeri modeliyle faaliyet gösteriyor. Bölgede 8 ayda 2 milyon aktif müşteriye ulaşan Trendyol, yıl sonuna kadar müşteri tabanını 6 milyona çıkarmayı hedefliyor. Bölgeye yönelik e-ihracat gerçekleştiren Türk üreticilerini, teknolojik altyapısı ve lojistik ağı ile destekleyen Trendyol, satıcıların pazarlama yatırımlarını da üstleniyor.