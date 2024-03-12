Trendyol “Ramazanda Birlik Vakti” hareketi ile dayanışma ikiye katlanıyor

Trendyol, Kızılay iş birliğinde başlattığı “Ramazanda Birlik Vakti” kampanyası ile Ramazan ayı boyunca Türkiye’nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi vatandaşlara binlerce gıda paketi ulaştırmak üzere harekete geçti. Kampanya kapsamında Trendyol müşterileri, “Ramazanda Birlik Vakti” sayfası üzerinden diledikleri sayıda Ramazan kolisi satın alarak ihtiyaç sahiplerine destek olabilecek, buna karşılık Trendyol da aynı sayıda koliyle katkı sunacak.

“Bir Ramazan kolisi sizden, bir Ramazan kolisi Trendyol’dan” sloganıyla duyurulan kampanya kapsamında, ihtiyaç sahiplerinin Ramazan sofralarına katkıda bulunmak isteyen herkes, Trendyol’un “Ramazan’da Birlik Vakti” sayfasından dayanışma hareketine katılabiliyor. Trendyol’un deprem bölgesine verdiği destek kapsamında bu bölgeden belirlenen tedarikçi firma (Başhan Gıda) tarafından hazırlanan Ramazan kolisi, 450 TL fiyatla satışa sunuluyor. Zengin içeriğiyle undan salçaya, bakliyattan yağa 16 temel gıda maddesini içeren Ramazan kolisi, platformdan herhangi bir satın alma işleminde olduğu gibi sepete ekleniyor ve işlemler kargo bedeli ödenmeden tamamlanıyor.

İhtiyaç sahibini Kızılay belirliyor

Ramazanda Birlik Vakti kampanya sayfasında, satın alma işlemleri sırasında müşteriler kendi adreslerini seçerek ilerleyebiliyor. Ancak satın alınan Ramazan kolileri, alıcı adresine gönderilmeden, Kızılay koordinasyonunda, doğrudan ihtiyaç sahibi vatandaşların adresine ulaştırılıyor. Belirli bir kişiye gönderilmek üzere gıda paketi satın almak isteyen kullanıcılar ise, platformda yer alan diğer Ramazan gıda paketi seçeneklerini değerlendirerek istedikleri teslimat adresini seçebiliyorlar.