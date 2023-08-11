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Trendyol, yapay zeka asistanı AITEN’i işe aldı

Trendyol Hızlı Market, yapay zeka destekli yeni nesil asistanı AITEN’i işe aldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Trendyol, Trendyol Hızlı Market uygulamasının sosyal medya hesapları için yapay zeka destekli yeni nesil asistanı AITEN’i işe aldı.

Dünya Gazetesi
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Trendyol Growth ekibi tarafından tasarlanan AITEN, mutfak tüyoları paylaşacak, tarifler verecek, temizlik önerilerinde bulunacak ve hatta burç yorumlayacak. Tüm üretim aşaması yapay zeka kullanılarak geliştirilen AITEN’in dikkati çekici ve öğretici videoları ChatGPT ve Midjourney uygulaması kullanılarak hazırlanıyor.

2 Ağustos'ta tanışma videosu ile kullanıcılarına Trendyol Hızlı Market Instagram hesabından merhaba diyen AITEN, Instagram Hikayeleri’nin "Soru Cevap" özelliğiyle merak edilenleri cevaplıyor. AITEN, pratik ve yararlı tüyolar verdiği içerikler hazırlayarak takipçileriyle buluşmaya devam edecek. AITEN, başladığı bu yeni pozisyonu Linkedin hesabına da ekleyerek duyurdu.