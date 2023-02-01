Trendyol Yemek'e beklenen özellik geldi

Şirket açıklamasına göre, çalışanların öğle yemeği giderlerine, Türkiye'nin en yaygın harcama noktasına sahip yemek kartı MultiNet ile çözüm sunan Multinet Up, kart kullanıcılarının alışveriş ve ödeme deneyimini iyileştirmek için yürüttüğü çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

E-ticaret platformlarından Trendyol'un online yemek sipariş hizmeti Trendyol Yemek ile hayata geçirilen iş birliği kapsamında MultiNetliler, Trendyol Yemek uygulamasından yaptıkları alışverişlerde ödemelerini uygulama üzerinden anında gerçekleştirebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Multinet Up Üye İş Yeri ve İş Birlikleri Genel Müdür Yardımcısı Erem Çakıroğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"- Kart kullanıcılarımızın ve üye iş yerlerimizin ihtiyaçlarını yakından takip ederek hizmetlerimizi daha kapsamlı hale getirecek çalışmalarımıza hız kazandırıyoruz. Bu amaçla ağırlık verdiğimiz bir alan da özellikle son birkaç senedir yoğun talep gösterilen online ödemeler için üye iş yeri ağımızdaki işletmelerin ödeme alma altyapılarının entegrasyonu.

- Bu kapsamda birçok restoranın ve zincir yerel marketin web sitelerinin entegrasyonun yanı sıra online alışveriş platformlarıyla da yaptığımız iş birlikleri sayesinde hem kart kullanıcılarımızın konforlu alışveriş talebini karşılıyoruz hem de işletmelerin dijital dönüşümüne katkıda bulunuyoruz.

- İşletmeler için ödeme alma altyapılarının dijitalleşmesi demek kontrol yetkinliği, operasyonel verimlilik ve hizmet kalitesinde iyileşme anlamına geliyor. Esnafın dijitalleşmesine katkı sunan, pazarın önde gelen online yemek sipariş hizmeti Trendyol Yemek ile başlattığımız bu anlamlı iş birliğiyle, Trendyol Yemek uygulaması üzerinden sipariş veren MultiNetliler, kapıda ödeme yapmaya gerek olmadan, siparişlerini tamamlamadan önce ödeme ekranına MultiNet kart bilgilerini girerek ödemelerini hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor.

- Bu şekilde hem kart kullanıcılarımızın hem de binlerce üye iş yerinin hayatını kolaylaştıracak yeni bir döneme girmiş olduk."