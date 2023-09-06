Trenkwalder Group AG’de üst düzey atama

Otuz yılı aşkın süredir dış kaynak hizmeti veren Alman Droege Group’un iştiraki Trenkwalder’den üst düzey atama haberi geldi. Şirkette uzun yıllardır co-CEO olarak görev yapan Erdem Emiroğlu, Trenkwalder Türkiye ve Kosova CEO’su olarak atandı. Deneyimli yönetici ayrıca, Trenkwalder Group’un BPO-CRM süreçlerinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı oldu. Erdem Emiroğlu’nun yeni pozisyonuyla birlikte, inovatif yaklaşımı ve deneyimi ile operasyonel süreçleri iyileştirmek ve Türkiye’nin bir deneyim merkezi olması için daha etkin bir rol üstlenerek yeni girişim ve hizmetlere de öncülük edeceği açıklandı.

Emiroğlu, “Trenkwalder olarak, perakende, e-ticaret, bankacılık, sigortacılık, finans, telekomünikasyon, bilişim ve medya gibi farklı sektörlerden pek çok markaya çoklu dilde iletişim ve müşteri deneyimi hizmetleri sunuyoruz. Yeni rolümle birlikte operasyonel mükemmelliği sağlamaktan ve hizmetlerimizi yeni zirvelere taşıyacak girişimlere öncülük etmekten sorumlu olacağım için çok mutluyum. Teknolojiye ve dijital çözümlere yatırım yaparak hizmetlerimizi sürekli zenginleştiriyoruz. Yaptığımız hizmet ihracatıyla ülkemize önemli katkılar sunduk. Hedefimiz, yatırımlarımızı devam ettirerek hem global hem lokal pazarda markaların stratejik iş ortağı olarak büyümelerine eşlik etmek olacak.” dedi.

Erdem Emiroğlu kimdir?

Avusturalya doğumlu olan ve eğitim hayatını orada tamamlayan Emiroğlu, Türkiye’ye dönüşünün ardından sektörde 20 yılı aşkın süredir Siemens Business Services, Metis, Teleperformance gibi birçok uluslararası firmada üst düzey yöneticilik rolünü üstlenmiştir. Çağrı Merkezi, Operasyon, İş Zekâsı ve Yönetim konularında son derece uzman olan Emiroğlu, Trenkwalder Group’un BPO (Business Process Outsourcing) dikeyinde bugüne kadar başarılı projeler gerçekleştirmiştir. Evli ve 1 oğlu olan Emiroğlu, İngilizce ve Almanca bilmektedir.