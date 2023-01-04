TruKKer'in global ayağı Hakan Arıkan'a emanet
Dubai merkezli dijital taşımacılık platformu TruKKer, büyüme stratejisi doğrultusunda yeni açılımlara imza atıyor. Türkiye’de faaliyete başladığı Ağustos 2021 tarihinden bu yana TruKKer Türkiye Genel Müdürü olarak görev yapan Hakan Arıkan; Trukker Türkiye, Doğu Avrupa ve BDT’den Sorumlu Genel Müdür olarak atandı.
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Arıkan, kendisine bağlı bölgelerin yönetimini Türkiye üzerinden yürütecek. Marmara Üniveritesi İşletme Fakültesi’nden mezun olan Hakan Arıkan, 2004 yılında Borusan Lojistik finans departmanında iş hayatına başladı.
Arıkan Türkiye’de faaliyete başladığı Ağustos 2021 tarihinden bu yana TruKKer Türkiye Genel Müdürü olarak görev yapıyor.