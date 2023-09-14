TSKB ve VakıfBank’tan 80 milyon dolar kredi desteği

Nitelikli sürdürülebilir kalkınma misyonuyla 73 yıldır faaliyetlerini sürdüren Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve Türkiye’nin aktif büyüklükte iki büyük bankasından biri olan VakıfBank, Pomega Enerji Depolama Teknolojileri şirketine toplam 60 milyon dolar yatırım ve 20 milyon dolar işletme kredisi olmak üzere toplam 80 milyon dolar finansman sağladı.

Kredinin imza töreni, TSKB Genel Müdür Yardımcısı Hasan Hepkaya, VakıfBank Kurumsal Krediler Başkanı İlhan Alpdağ ve Pomega Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan’ın katılımlarıyla gerçekleşti. Törende, TSKB ve VakıfBank’ın yarı yarıya sağladığı kredi desteğiyle devreye alınacak ‘LIFEPO4’ pil hücresi üretim fabrikasının güvenli ve çevre dostu teknolojisiyle sektörde bir ilk olma özelliği taşıdığına da dikkat çekildi.

‘İlk fazı 2023’te devreye alınmıştı’

Pomega, 2022 yılında Ankara Polatlı’da temellerini attığı 500 MWh/yıl kapasiteli Giga Fabrikası’nı, Ağustos ayında devreye almıştı. İlk fazı yine VakıfBank’ın finansman desteğiyle tamamlanan fabrikanın ikinci fazla birlikte enerji santralleri, ulusal şebekeler ve fabrikaların büyük ölçekli depolama faaliyetlerine yönelik üretim yaparak Türkiye’nin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına çok boyutlu katkı sağlaması hedefleniyor.

Üretimin yenilenebilir enerjiye dayalı olması, enerji depolama çözümlerinde ülke içindeki kaynakların kullanılması, düşük karbon emisyonu, sıfır atık ve döngüsel ekonomi hedefleriyle öne çıkan tesis aynı zamanda LEED sürdürülebilir yeşil bina kriterlerine göre dizayn ediliyor. Üç fazdan oluşan yatırımın tüm fazları devreye alındığında ise 600 kişiye istihdam sağlanmış olacak.