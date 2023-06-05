TSKB’nin 84 milyar TL’lik kredi portföyünün yüzde 91’i SKA bağlantılı
Dünyada 2021 yılındaki küresel iklim finansmanı figürleri daha önce belirlenen 2025 hedeflerini geçmiş durumda. Türkiye’de ise 2021 verilerine göre toplam iklim finansmanı 2,4 milyar dolar. TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, tüm dünyada ‘kalkınma’ kavramının sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınmaya evrildiğine dikkat çekerek, “Ciddi bir finansman akışı mevcut” dedi.
Başak Nur GÖKÇAM
Küresel ısınma ve beraberinde yaşanan iklim sorunları, gezegenimizin geleceğini tehdit altına almış durumda. Aşırı iklim olaylarının etkilerini yavaşlatmak ise artık hemen herkesin öncelikli meseleleri arasında yer alıyor. Bu noktada tüm hedeflerin gerçekleşmesi ise yeterli finansman desteği ile mümkün. İklim finansmanına ilişkin değerlendirmede bulunan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Genel Müdürü Murat Bilgiç, “Aşırı iklim olaylarının ortak hedeflerde yol almak için dünyamıza fazla vakit bırakmadığı bir gerçekle yüz yüzeyiz. Tüm dünyada “kalkınma” kavramı “sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınmaya” evrilmiş durumda ve bu yönde ciddi bir finansman akışı mevcut. Dünyada 2021 yılındaki küresel iklim finansmanı figürleri daha önce belirlenen 2025 hedeflerini geçmiş durumda. Türkiye’de ise 2021 verilerine göre toplam iklim finansmanı 2,4 milyar USD, küresel olarak raporlanan tutar ise 82 milyar dolar seviyesinde. İklim yatırımlarının kırılımlarına baktığımızda ise yenilenebilir enerji, enerji kaynak verimliliği ve döngüsel ekonominin öne çıktığını görüyoruz” diye konuştu.
Kalkınmanın rolü kritik
Birleşmiş Milletler’in 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı’na (SKA) ulaşmak için daha alınacak çok yol olduğuna dikkat çeken Murat Bilgiç, hükümetlerin, özel sektörün ve sivil toplumun beraber hareket etmesini zorunlu kılan bu resimde finans sektörü ve özellikle kalkınma finansmanın kilit bir rol oynadığını söyledi.
TSKB’nin, Türkiye’de nitelikli bir sanayileşme yaratılması ve sermaye piyasalarının kurulmasına öncülük edilmesi misyonuyla bundan 73 yıl önce kurulmuş bir kalkınma bankası olduğunu ekleyen Bilgiç, “Cumhuriyetimizin 100 yıllık büyüme yolculuğunda pek çok öncü adımda imzası bulunuyor. Bunların belki de en önemlisi uluslararası arenada kabul görmüş sürdürülebilirlik prensiplerini Türk finans sektörüyle buluşturmaktır” dedi. Kredi portföyünün yüzde 91’inin SKA odaklı yatırımlardan oluştuğuna vurgu yapan Murat Bilgiç, şöyle devam etti: “Ülkemizi Net Sıfır Karbon’lu bir geleceğe taşıyacak çözümler için nitelikli finansman olanaklarımızın yanı sıra yeşil sermaye piyasası enstrümanları ve etkili danışmanlık hizmetlerimizle paydaşlarımızın en güçlü iklim ortağı olma vizyonuyla ilerliyoruz.”
8 milyar dolarlık finansman hedefliyoruz
Bankanın finansman desteğine ilişkin de bilgi veren TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, “2030 yılına kadar 8 milyar ABD Doları Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları bağlantılı finansman sağlamayı hedefliyoruz. 2025 yılına kadar SKA bağlantılı kredi oranımızı yüzde 90 seviyesinde tutmayı planlıyoruz. Sadece iklim ve çevreyle ilgili SKA bağlantılı kredi oranı hedefimiz ise yüzde 60. 2023 ilk çeyrek finansal sonuçlarımıza göre toplam kredi portföyümüz 84 milyar TL’ye ulaşırken, SKA bağlantılı kredi oranımız yüzde 91, çevre ve iklim bağlantılı kredi oranımız ise yüzde 62 seviyesinde gerçekleşti” şeklinde konuştu.
Tedarik zinciri düzenlemeleri, Avrupa ihracatını etkileyecek
Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında öne çıkan başlıklar ve son gelişmelerin yanı sıra Türkiye’nin bu gelişmelerden nasıl etkilendiğine ilişkin konuşan Escarus Genel Müdürü Dr. Kubilay Kavak ise “2023 yılının ilk çeyreğine baktığımızda AB, 2050’de karbon nötr olma hedefine ulaşmak için iklim ve çevre zorluklarını fırsata dönüştürmeyi amaçlayan bir dizi paket, düzenleme ve mevcut mevzuatta revizyon önermeye devam etti. Bunlar içinde özellikle Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın AB’ye büyük hacimde ihracatı bulunan Türkiye’yi yakından etkilemesi muhtemel. Yaklaşık 3 yıl sürecek geçiş döneminde, demir-çelik, alüminyum, çimento ve gübre sektörlerinde faaliyet gösteren üreticiler için ilave emisyon raporlama sorumluluklarının gelmesi bekleniyor” dedi.
Yeşil binalara ilgi de yatırım da arttı
Yeşil binalara yapılan yatırımlarda Türkiye’nin konumuna ilişkin değerlendirmede bulunan TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, “Türkiye’de yeşil bina ve sürdürülebilir yapılar konusunda 20 yıldan uzun süredir önemli adımlar atılıyor. Sürdürülebilirlik hedeflerini desteklemek üzere yapılan yasal düzenlemelerin yanı sıra kamu ve özel sektör firmalarının bilinçlendirme ve eğitim programları da yeşil binalara olan ilgiyi oldukça artırdı. TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. olarak Uluslararası Değerleme Standartları (IVS) doğrultusunda hazırladığımız “Yeşil Değerleme” raporlarımızla bu alanda bilgi düzeyinin yükselmesine destek oluyoruz” dedi.