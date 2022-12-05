TUBE & STEEL Fuarı Mayıs 2023'te Tüyap'ta düzenlenecek

Çelik Boru İmalatçıları Derneği (ÇEBİD) ve Çelik Dış Ticaret Derneği iş birlikleri, Çelik İhracatçılar Birliği (ÇİB), Steel Orbis, Soğuk Haddeleme, Galvanizli ve Boyalı Sac Üreticileri Derneği (SOGAD), Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) ve Yassı Çelik İhracat ve Sanayicileri Derneği (YİSAD) ve KOSGEB’in değerli destekleri ile düzenlenecek olan TUBE & STEEL İstanbul 2. Boru, Profil, Tel Çelik, Üretimi ve Teknolojisi İhtisas Fuarı, 24-27 Mayıs 2023 tarihlerinde Tüyap İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.

TUBE & STEEL Fuarı’nda çelik, boru, profil, tel, yassı çelik, yapısal çelik, çelik servis merkezleri, çelik işleme teknolojisi, boru, profil, tel işleme teknolojisi, boru, profil kaplama, boru, profil ve ek parçalar, boru hatları, boru, profil, tel, çelik üretim makinaları, boru, profil, tel test ve kontrol teknolojisi, bağlantı elemanları, pompa, vana, yan sanayiler, tedarik ve dağıtım alanlarında ürün grupları sergilenecek.

Sektör bileşenlerini tek çatı altında buluşturacak olan TUBE & STEEL İstanbul 2. Boru, Profil, Tel Çelik, Üretimi ve Teknolojisi İhtisas Fuarı, toplam 4 salonda 70 ülkeden 15 binden fazla nitelikli ziyaretçiyi ağırlayacak. Uluslararası arenadan yüzlerce katılımcı firmanın yer alacağı fuar, yeni iş bağlantılarıyla da Türkiye’nin ihracat bilançosuna önemli katkılarda bulunacak.

Tüyap Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, “Boru, profil, tel çelik konusunda ülkemizin tek ihtisas fuarı olan TUBE & STEEL Fuarı’nı ikinci kez düzenleyecek olmaktan dolayı çok mutluyuz. Boru, profil, tel ve çelik her geçen yıl yeni ihracat hedeflerine koşan bir endüstri olarak karşımıza çıkıyor. Biz de düzenleyeceğimiz fuarla sektörde yeni iş bağlantılarının kurulmasına olanak tanıyacağız. Önümüzdeki yıl Mayıs ayında düzenleyeceğimiz fuar için hazırlıklarımız tüm hızıyla sürüyor, sektör temsilcilerini fuarımıza davet ediyor ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

TUBE & STEEL İstanbul 2. Boru, Profil, Tel Çelik, Üretimi ve Teknolojisi İhtisas Fuarı; ilk üç gün 10.00-19.00 arası son gün ise saat 18.00’e kadar ziyaret edilebilecek.